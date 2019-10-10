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Усик – Уизерспун: онлайн-трансляция дебютного боя украинца в супертяжеловесах
В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena пройдет бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом), который дебютирует в супертяжелом дивизионе, и американцем Чаззом Уизерспуном (38 побед, 29 из них — нокаутом, 3 поражения). Ориентировочное начало боя — 13 октября в 05:30 по киевскому времени.
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Амбициозные планы Усика на будущее
Похоже, Александр не рассматривает Чазза Уизерспуна в качестве реальной угрозы, поэтому смело говорит о своих будущих целях. В частности, украинец замахнулся на бой за чемпионский титул с американцем Деонтеем Уайлдером, владеющим поясом WBC. «Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я — лучший супертяжеловес в мире», — передает слова нашего боксера BoxingHype.
Слова перед боем
Чазз Уизерспун: «Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что тут — совсем другая игра. Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы».
Виктор Постол, украинский боксер-полусредневес: «Саша будет подвижным, зачем ему набирать 120 кг, чтобы он был тяжелым? Он будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться. Что-что, а вот над ударной мощью Саше нужно поработать. В тяжах нужно валить шкафов одним ударом. Не обыгрывать, не по ударам, пока он сдастся, а именно валить, чтобы этот шкаф упал».
Открытая тренировка посреди небоскребов
Боксеры в рамках регламентных мероприятий провели открытые тренировки. Ринг для мероприятия был установлен на открытом воздухе, и, несмотря на довольно теплую погоду, Усик решил одеться в спортивный костюм и шапку.
Подарок от «Чикаго Буллз»
Находясь в Чикаго, Усик не преминул посетить тренировку шестикратного чемпиона НБА «Чикаго Буллз». Боксер получил в подарок именную игровую майку клуба, сфотографировался с главным тренером Джимом Бойленом, а в знак благодарности в шутливом спарринге нокаутировал талисмана «Буллз» — быка Бенни.
Замена в экстренном порядке
В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком. Менеджеры украинца в экстренном порядке провели переговоры с другими потенциальными кандидатами и нашли замену в лице американца Чазза Уизерспуна, который выразил готовность провести бой в оговоренные сроки.
Где смотреть бой на территории Украины
Украинские болельщики бокса смогут посмотреть поединок своего соотечественника в прямой трансляции на телеканале «Интер». Ориентировочное начало — 13 октября в 05:30 по киевскому времени. Также поединок покажут у себя «Первый канал» (Россия), Sky Sports (Великобритания) и стримминговая платформа DAZN.
Букмекеры уверенны в победе Усика
Как и в случае со Спонгом, букмекеры уверенны в победе нашего соотечественника. К примеру, «Фаворит Спорт» не принимает ставки на победу Александра, лишь предоставляя возможность поставить на досрочную победу украинца с ничтожно низким коэффициентом 1,08. Триумф Усика по очкам оценивается в 5,90, а вот кто поверит в победу Уизерспуна, может увеличить свою ставку в 25 раз!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик отправился в Чикаго на дебютный бой в супертяжеловесах.
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