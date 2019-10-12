Украинец Сиренко в первом раунде разбил в кровь лицо чемпиону Италии: видео боя

Спорт

Чемпион WBF International непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко добыл свою 13-ю победу (12-ю нокаутом) на профессиональном ринге, досрочно завершив бой против действующего чемпиона Италии Айвана ди Берардино (9 побед, 6 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и став обладателем титула Eurasian Boxing Parliament в супертяжелом весе.

Наш соотечественник вынужден был выходить на ринг в немецком Карлсруэ без поддержки своего тренера Али Башира, который неделю назад был избит перед одним из вечеров бокса, а затем еще и перенесший инсульт. Владислав был настроен одержать победу ради своего наставника, и ему это удалось.

Бой продлился неполный один раунд. Итальянец пытался ударить нашего соотечественника головой, много клинчевал, но все равно не спасся от разящего удара Владислава с правой, благодаря которому была разбита бровь Айвана, и нескольких добивающих ударов — после того, как ди Берардино оказался на канвасе ринга, арбитр принял решение остановить бой. Добравшись до своего угла, итальянец еще долго не выходил на оглашение результата поединка, поскольку доктор колдовал над его разбитой бровью, из которой хлыстала кровь.

Отметим, что в андеркарде главного боя вечера дрался еще один украинец-супертяжеловес. Александр Захожий (13 побед, 10 из них — нокаутом) противостоял американцу Кевину Джонсону (34 победы, 18 из них — нокаутом, 15 поражений, 1 ничья), в карьере которого были противостояния с такими значимыми боксерами, как Виталий Кличко, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. По ходу всего боя наш соотечественник владел неоспоримым преимуществом и судьи присудили ему победу по итогам всех восьми раундов.

Также в другом поединке украинец Петр Иванов (11 побед, 7 из них — нокаутом, 2 поражения) победил техническим нокаутом в шестом раунде словака Владимира Белуйского (7 побед, 5 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) и защитил чемпионский пояс WBC среди молодежи во второй средней весовой категории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию боя Усик — Уизерспун, который станет дебютным для украинца в супертяжелом дивизионе.

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