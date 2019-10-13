- 10:40 Не дно, а днище! В российском КВН абсолютно нелепо спародировали Зеленского
- 10:38 Видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети
- 10:26 В Киеве до смерти забили молодого парня: фото и видео с места происшествия
- 10:21 Усик – Уизерспун: лучшие моменты боя
- 10:14 Освобожденный из плена командир катера «Бердянск» женился
- 10:09 Суккот: что запрещено в самый веселый еврейский праздник
- 10:05 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она спасла его от самоубийства
- 10:02 Усик – Уизерспун: яркие фото боя
- 09:46 Арахамия рассказал о людях Коломойского в "Слуге народа"
- 09:40 Трагедия на Прикарпатье: 11-летнюю девочку нашли повешенной после ссоры родителей
- 09:34 Усик – Уизерспун: опубликована статистика ударов
- 09:31 «В Италии из депрессии меня вывели наши заробитчанки»: украинец прошел пешком от Киева до Лиссабона
Освобожденный из плена командир катера «Бердянск» женился (видео)
Командир военного катера «Бердянск» Роман Мокряк после возвращения в Украину из российского плена празднует свадьбу. Женой военного моряка стала его подруга Оксана — пара встречалась около семи лет. Свадебная церемония состоялась 12 октября в областном художественном музее в Кропивницком.
Предложение зарегистрировать брак в романтической обстановке картинной галереи поступило от руководства музея. Жених и невеста организовали закрытую церемонию для близких и родственников.
«Наконец случилось то, к чему мы так долго шли. Сегодня особенная дата нашего семейного календаря», — поделился Роман Мокряк с журналистами «Cуспильного».
Мать жениха Наталья Мокряк рассказала, что история с захватом корабля, а потом многомесячным пленом подтолкнула пару к тому, чтобы официально зарегистрировать отношения. «Оформили брак за сутки», — уточнила она.
Напомним, Роман Мокряк был среди тех 23 моряков, которых российские военные 25 ноября 2018 года обстреляли у берегов Крыма, а затем захватили в Черном море. 7 сентября моряки вернулись в Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...