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Общество и люди

Освобожденный из плена командир катера «Бердянск» женился (видео)

10:14 13 октября 2019 81
мокряк
Инф. «ФАКТОВ»

Командир военного катера «Бердянск» Роман Мокряк после возвращения в Украину из российского плена празднует свадьбу. Женой военного моряка стала его подруга Оксана — пара встречалась около семи лет. Свадебная церемония состоялась 12 октября в областном художественном музее в Кропивницком.

Предложение зарегистрировать брак в романтической обстановке картинной галереи поступило от руководства музея. Жених и невеста организовали закрытую церемонию для близких и родственников.

«Наконец случилось то, к чему мы так долго шли. Сегодня особенная дата нашего семейного календаря», — поделился Роман Мокряк с журналистами «Cуспильного».

Мать жениха Наталья Мокряк рассказала, что история с захватом корабля, а потом многомесячным пленом подтолкнула пару к тому, чтобы официально зарегистрировать отношения. «Оформили брак за сутки», — уточнила она.

Напомним, Роман Мокряк был среди тех 23 моряков, которых российские военные 25 ноября 2018 года обстреляли у берегов Крыма, а затем захватили в Черном море. 7 сентября моряки вернулись в Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.

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