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Деньги

Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на ближайшее время

11:42 13 октября 2019 105
Курс доллара
Инф. «ФАКТОВ»

Курс американского доллара в Украине продолжит снижаться. Такой прогноз высказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«После резкого роста до 25 грн и выше, курс доллара вернулся в середину диапазона 24−25 грн и постепенно движется в направлении нижней границы этого коридора. На ближайшую неделю мы ожидаем его снижения. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,5 грн», — говорится в сообщении.

Ранее финансовые эксперты прогнозировали, что осенью гривня начнет обесцениваться. Это объяснялось сезонными факторами, в том числе выплатой государством внешних долгов, которая традиционно приходится на конец года.

В НБУ признали существование сезонных факторов, но в этом году они положительно повлияли на курс гривни.

Так, по словам председателя Национального банка Украины Якова Смолия, на курс гривни фундаментально влияют несколько сезонных факторов: это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства.

Более подробно о прогнозах экспертов относительно курсов валют в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Доллар снова по 24: что будет дальше.

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