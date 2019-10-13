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Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на ближайшее время
Курс американского доллара в Украине продолжит снижаться. Такой прогноз высказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
«После резкого роста до 25 грн и выше, курс доллара вернулся в середину диапазона 24−25 грн и постепенно движется в направлении нижней границы этого коридора. На ближайшую неделю мы ожидаем его снижения. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,5 грн», — говорится в сообщении.
Ранее финансовые эксперты прогнозировали, что осенью гривня начнет обесцениваться. Это объяснялось сезонными факторами, в том числе выплатой государством внешних долгов, которая традиционно приходится на конец года.
В НБУ признали существование сезонных факторов, но в этом году они положительно повлияли на курс гривни.
Так, по словам председателя Национального банка Украины Якова Смолия, на курс гривни фундаментально влияют несколько сезонных факторов: это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства.
Более подробно о прогнозах экспертов относительно курсов валют в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Доллар снова по 24: что будет дальше.
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