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Нацбанк установил курс валют на первый рабочий день после выходных
Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют, которые будут действовать после затяжных выходных — во вторник, 15 октября. Напомним, 11 октября американская валюта подешевела на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
На сайте регулятора установлен официальный курс гривни к доллару на 15 октября на таком уровне: 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен).
При этом курс доллара на 11 октября составляет 2453,0569 гривен за 100 долларов.
Сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса валюты США. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,95 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 октября (24,52).
В то же время в обменных пунктах Украины 11 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за евро.
Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на укрепление курса национальной валюты, многие товары, в том числе и продукты питания, продолжают дорожать. По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в условиях курсовых валютных колебаний никто не может понять, что будет через некоторое время, ведь у многих торговых сетей существует отсрочка по платежам. При резких колебаниях курса торговцы могут потерять всю свою прибыль.
О том, как будет меняться курс американской валюты, читайте в в материале «ФАКТОВ»: «Доллар снова по 24: что будет дальше».
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