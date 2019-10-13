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В семье известной украинской писательницы произошло горе
В семье известной писательницы Марии Матиос тяжелая утрата. 10 октября в возрасте 35 лет умер сын Матиос. О трагедии в семье писательница сама сообщила на странице в Facebook.
«24.11.1983 —
Мария Матиос известна по романам и повестям «Солодка Даруся» (Шевченковская премия 2005 года), «Нация», «Жизнь коротка», «Частный дневник. Майдан. Война». Матиос неоднократно включали в рейтинги самых влиятельных женщин Украины.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» писательница поделилась секретом, почему никогда не поменяет фамилию, при каких обстоятельствах теряет голос и что считает концом света для себя.
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