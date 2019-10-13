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В сети показали видео с наглой воровкой, промышляющей в торговых центрах в Киеве
В Киеве снова заметили дерзких воровок, работающих в крупных торговых центрах. Как и при других подобных кражах, интересует злоумышленниц не так продукция в торговой точке, как неосмотрительно оставленные продавцами личные смартфоны.
В ТРЦ «Ocean Plaza» 11 октября воровка воспользовалась тем, что продавец отвлеклась на клиента. Несколько секунд женщине понадобилось, чтобы подобраться к телефону, засунуть его себе в карман и поспешно покинуть магазин.
Видеозапись показывает, что воровка, возможно, работает не одна. Женщина, отвлекшая продавца, вполне возможно является сообщницей.
Напомним, ранее в Киеве вычислили воровок, промышлявших в торговом центре DreamTown. Там они украли IPhone XS. Также на камеры видеонаблюдения часто попадают воры, крадущие телефоны в кафе.
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