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Происшествия

В сети показали видео с наглой воровкой, промышляющей в торговых центрах в Киеве

13:28 13 октября 2019 153
воровка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве снова заметили дерзких воровок, работающих в крупных торговых центрах. Как и при других подобных кражах, интересует злоумышленниц не так продукция в торговой точке, как неосмотрительно оставленные продавцами личные смартфоны.

В ТРЦ «Ocean Plaza» 11 октября воровка воспользовалась тем, что продавец отвлеклась на клиента. Несколько секунд женщине понадобилось, чтобы подобраться к телефону, засунуть его себе в карман и поспешно покинуть магазин.

Видеозапись показывает, что воровка, возможно, работает не одна. Женщина, отвлекшая продавца, вполне возможно является сообщницей.


Напомним, ранее в Киеве вычислили воровок, промышлявших в торговом центре DreamTown. Там они украли IPhone XS. Также на камеры видеонаблюдения часто попадают воры, крадущие телефоны в кафе.

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