Происшествия

Авто слетело с моста на железную дорогу: детали и фото жуткого ЧП под Кропивницким

В Кировоградской области 13 октября автомобиль «Chevrolet» слетел с моста на железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.

«Автомобиль „Chevrolet“ слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел порыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда № 80 Киев-Днепр», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 октября на территории Александрийского района возле села Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово.

«Водитель погиб, пассажир госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия», — говорится в сообщении.

Спасатели Александрии отбуксировали авто из колеи.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве возле метро «Черниговская» водитель, убегавший от полиции, слетел с моста и перевернулся.

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