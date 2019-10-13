24.55 / 24.85 26.94 / 27.44
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Авто слетело с моста на железную дорогу: детали и фото жуткого ЧП под Кропивницким

15:32 13 октября 2019 103
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области 13 октября автомобиль «Chevrolet» слетел с моста на железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.

«Автомобиль „Chevrolet“ слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел порыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда № 80 Киев-Днепр», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 октября на территории Александрийского района возле села Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово.

«Водитель погиб, пассажир госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия», — говорится в сообщении.

Спасатели Александрии отбуксировали авто из колеи.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве возле метро «Черниговская» водитель, убегавший от полиции, слетел с моста и перевернулся.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Марго Овсянникова

Российскую певицу жестоко избили на корпоративе (видео)

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер