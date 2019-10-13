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Авто слетело с моста на железную дорогу: детали и фото жуткого ЧП под Кропивницким
В Кировоградской области 13 октября автомобиль «Chevrolet» слетел с моста на железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.
«Автомобиль „Chevrolet“ слетел с моста на железнодорожные пути, в результате чего произошел порыв контактной электросети железнодорожного пути и задержано движение пассажирского поезда № 80 Киев-Днепр», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 13 октября на территории Александрийского района возле села Приютовка на автодороге Глинск-Александрия-Петрово.
«Водитель погиб, пассажир госпитализирована в реанимационное отделение центральной городской больницы г. Александрия», — говорится в сообщении.
Спасатели Александрии отбуксировали авто из колеи.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве возле метро «Черниговская» водитель, убегавший от полиции, слетел с моста и перевернулся.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.