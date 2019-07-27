Авто сорвалось с парапета: на набережной в Днепре произошло жуткое ДТП (фото, видео)

Происшествия

В субботу, 27 июля, в Днепре произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Ранее в Киеве во время ДТП водитель Audi, не пристегнутый ремнем безопасности, при столкновении с Mitsubishi вылетел из салона.

Авария в Днепре случилась утром на Сичеславской Набережной, недалеко от пешеходного моста на Монастырский остров. Иномарка вылетела с проезжей части, проехав по тротуару, сорвалась с парапета.

Как сообщает «Информатор», автомобиль упал как раз на то место, где несколько минут назад находился рыбак.

Известно, что автомобиль ехал по Сичеславской Набережной в сторону центра. Далее, по словам очевидцев, мужчина пытался войти в поворот, обгоняя другой автомобиль, после чего вылетел на тротуар, въехал в забор и слетел с парапета. Автомобиль перевернулся и упал на крышу.

За рулем авто находился 28-летний мужчина. По предварительной информации, он мог был пьяным. Медики осмотрели пострадавшего и диагностировали у него ушибы мягких тканей. Врачи также не исключают вероятность того, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. С места аварии мужчину госпитализировали в городскую больницу № 6.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области пьяный водитель устроил страшное тройное ДТП.

А на днях на автотрассе Полтава — Сумы близ Диканьки попал в аварию пассажирский микроавтобус, следовавший из Полтавы в Миргород. В момент столкновения с автомобилем ВАЗ-2110 в бусе находилось пять пассажиров. Один из них, мужчина 1974 года рождения, с травмами доставлен в Диканьскую центральную районную больницу.

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