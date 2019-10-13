Российская авиация разбомбила 4 больницы в Сирии, — The New York Times

Мир

Российских военных в Сирии уличили в агрессии против мирного населения — только в течение 5 мая 2019 года военные летчики с российской пропиской сбросили бомбы на четыре больницы, расположенные в районах, подконтрольных оппозиции. Напомним, в 2017 году целью российской авиации в Сирии стали паромы на реке Евфрат, погибли 34 мирных жителя.

Соответствующие данные обнародовало издание The New York Times, которое провело собственное расследование военных преступлений России в Сирии.

Свои выводы они сделали на основе записей разговоров российских пилотов, запись которых велась бойцами сирийской оппозиции.

Эти записи сравнили с данными о нападениях на больницы, протоколами опроса свидетелей и заявлениями экспертов.

Так, на одном из опубликованных изданием видео пилоты получают местонахождение мишеней и сообщают о нападении. В одной из записей видно, что нападение осуществляется с помощью высокоточных бомб, которые взрываются еще в воздухе.

Отмечается, что нападения на больницы строго запрещены международным законодательством.

Напомним, к четвертой годовщине российской военной операции в Сирии правозащитники подсчитали, что за четыре года российских авиаударов в стране погибли 19 018 человек, причем около 50% из них — гражданские лица (1997 детей, 1255 женщин и 5037 мужчин).

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