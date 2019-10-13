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В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину: первые детали и фото с места происшествия
В Киеве разыскивают злоумышленников, стрелявших в человека в Шевченковском районе по улице Дегтяревской. Тело 33-летнего погибшего было обнаружено возле офиса, в котором он работал.
Как сообщили в Полиции Киева, свидетели утверждают, что неизвестные на черном автомобиле насколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия.
От полученных травм мужчина скончался в больнице.
«Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для задержания подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды», — сообщил с места инцидента начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Напомним, вечером 4 октября стрельба произошла на Троещине. По предварительным данным, она последовала после жестокой массовой драки.
А перед этим уже в Святошинском районе столицы компания мужчин стреляла с балкона многоэтажного дома.
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