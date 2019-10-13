Шоу-бизнес

"Мне кажется, что он иногда за мной следит": известная соседка Зеленского сделала неожиданное заявление

Известная украинская певица Гайтана рассказала о своем соседе — президенте Украины Владимире Зеленском. Ранее «ФАКТЫ» показали фото итальянской виллы семьи Зеленского.

В интервью «Світському життю» Гайтана призналась, что после того, как сосед стал президентом, их жизнь изменилась к лучшему.

«Я уверена, что спать можно еще спокойнее. Потому что охраны столько появилось. Я удивилась, потому что мне казалось, что сейчас мы уже никуда не проедем, будут пробки, но ничего нет. Все как было раньше», — призналась Гайтана.

Она также рассказала, что самого Зеленского не видит, но зато он явно следит за ней (по собственным ощущениям певицы), в особенности когда она катается на велосипеде.

«Возможно, это уже мания или его охранники. Когда я выезжаю, я вижу какая-то машина с темными окнами едет так вальяжно за мной. Может это уже мания, может мне так хочется в это верить», — рассказала девушка.

Напомним, в ходе пресс-марафона Зеленский признался, что никогда не согласится жить по месту работы, на Банковой. «Жить на Банковой? Вы хотите, чтобы я с ума сошел?», — возмущенно сказал он на один из вопросов о будущем месте жительства.



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