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В сети появились фото итальянской виллы Зеленского
Появились свежие фото виллы президента Зеленского на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Снимки в Facebook опубликовал журналист Осман Пашаев.
«Пугали, что Форте дей Марми — русско-богатое гетто. Приехали. Ни разу русской речи, никаких русских вывесок», — пишет Пашаев.
По его словам, на самом деле Форте дей Марми спокойный городок из частных вилл. Многие улицы без тротуаров, но есть несколько исключений ближе к морю. Далековато от железнодорожной станции.
Дом Зеленского находится на третьей или четвертой линии от моря. Ставни закрыты. Под воротами свежий пакет мусора.
Журналист отмечает, что в Форте дей Марми самая некрасивая и неудобная станция из тех, которые попались на лигурийском побережье. По всей видимости, никто из жителей не пользуется ею. Все на машинах.
Городок тихий. Кроме Пашаева и его мамы, поездом приехали только африканские иммигранты, работающие на местном карьере.
Ранее «ФАКТЫ» писали об элитной недвижимости президента Зеленского в оккупированной крымской Ялте неподалеку от Ливадийского дворца.
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