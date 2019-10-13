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«Подключаются нейрохирурги»: состояние онкобольной Заворотнюк ухудшилось
В российских СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк. В частности, подобные сведения обнародовал авторитетный портал «Дни.Ru», ссылаясь на известного врача-онколога Ларису Туркину.
Накануне стало известно, что Заворотнюк впала в сопор. Так называют состояние, когда больной никак не реагирует на окружающую обстановку, не способен отвечать на вопросы.
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Туркина отметила, что, несмотря на это, актриса продолжает все чувствовать и слышать, поэтому именно сейчас ей особенно требуется поддержка родных и близких. Однако в подобном состоянии с пациентом уже должны работать нейрохирурги, считает специалист.
«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», — рассказала Лариса Туркина в интервью телеканалу «Звезда».
Согласно распространенной в СМИ информации, у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Между тем, в Интернете каждый день появляются весьма противоречивые сведения о ее текущем состоянии. Именно в связи с этим возмущенные россияне потребовали у родных раскрыть информацию об истинном положении вещей. Некоторые, впрочем, считают, что близкие специально сохраняют секретность, чтобы заработать на болезни Анастасии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили важную дату. В субботу, 12 октября, исполнилось одиннадцать лет со дня их венчания. В официальном аккаунте звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился пост, посвященный важному событию. Представители актрисы выразили надежду, что влюбленные смогут справиться со страшной бедой, которая настигла их.
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