Резонансное убийство в Киеве: застреленный оказался участником антикремлевского сопротивления

Происшествия

В Киеве в воскресенье, 13 октября, из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления», — написал бывший народный депутат.

Последнее время Гусейнов, по его информации, жил в украинской столице.

Напомним, что убийство произошло на улице Дегтяревской — тело 33-летнего погибшего было обнаружено возле офиса, в котором он работал.

Нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего и скрылись на черном авто. Мужчина скончался в больнице.

В Киеве разыскивают злоумышленников, стрелявших в человека в Шевченковском районе по улице Дегтяревской.

Как сообщили в Полиции Киева, свидетели утверждают, что неизвестные на черном автомобиле насколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия.

«Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для задержания подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды», — сообщил с места инцидента начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 13 октября на улице Панельная погиб молодой парень. По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место полицейские начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека.

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