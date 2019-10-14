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Из жизни «пернатых»-2: мужчина построил на дереве огромный скворечник и устраивает в нём вечеринки (фото)
В России в одном из дворов города Краснодара недавно и появился дом на дереве. Не заметить его сложно — на высоте третьего этажа красуется небольшое строение, размером примерно три на полтора. Стены его из серого металлопрофиля, крыша, покрытая шифером и даже маленькое деревянное окошко. В общем, от обычной хозпристройки и не отличишь, пишет КП.
Местные говорят, что построил это гнездышко парнишка, живущий напротив в многоэтажке. Увлекается он кстати в свободное время скалолазанием.
«Лестница вроде бы приставная, прячут ее в надежном месте. Частенько молодой человек зовет своих друзей в этот домик по вечерам, музыку послушать, поболтать. Сидят они, кстати не в темноте — из окошка струится свет. Для этого с соседнего балкона кидают удлинитель»,— рассказывает одна из жительниц улицы.
В администрации города заявили, что никто не мог человеку выдать разрешение на строительство дома независимо от его размеров и целей использования. И разбираться с хозяевами постройки должен участковый.
Но, как оказалось, полиция вмешается только в случае, если в гнездышке начнут дебоширить.
«Признаться честно, у нас в практике не было выездов к домам на дереве. Если хозяин и гости постройки будут систематически нарушать общественный порядок: выпивать спиртное, включать громко музыку, или же местные граждане начнут переживать за безопасность прогулок в округе, тогда смело можно вызывать полицию и излагать свои претензии. Мы, в свою очередь, будем разбираться», — рассказали в краснодарской полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ жители города Петербурга на днях наблюдали, как дворник забрался на дерево и тряс его ветки, чтобы оно быстрее сбросило листья. Его коллега находился внизу и собирал их граблями.
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