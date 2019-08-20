Появилось видео задержания «смотрящего» за Кубанью «вора в законе»

Мир

Суд в российском городе Краснодаре арестовал криминального авторитета, которого считают «смотрящим» за всем Краснодарским краем. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Вору в законе» предъявили обвинение по «путинской» статье по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.

«По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Сам арестованный придерживался криминальной идеологии», — сообщила представитель СУ СК России по Краснодарскому краю.

В то же время местные СМИ считают, что речь идет о Давиде Джангидзе, который с 2009 года был «смотрящим» за Краснодарским краем и в свое время был самым молодым на тот момент «вором в законе». Так, во время коронации в 2013 году Дато Краснодарскому было 29 лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. Санкция по новой статье предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители считают, что Джангидзе распространял и сохранял преступные традиции и обычаи криминальной среды. Среди преступников этот «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter