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«Сваты» сблизили, а продюсеры развели: стали известны подробности отношений звезд сериала
Сериал «Сваты» таит в себе много тайн: к примеру, актриса Анна Кошмал именно во время съемок познакомилась со своим будущем мужем, а позже забеременела. Актер Александр Василев ушел с сериала из-за постоянных издевок в кадре от Федора Добронравова, пишет информационный ресурс VistaNews.
Не менее романтично складывались и отношения между Людмилой Артемьевой и Александром Феклистовым.
«Александр Беркович, играющий в кадре нового мужчину Ольги Ковалевой, влюбился в актрису по-настоящему», — утверждает автор статьи.
Одинокая Людмила якобы сначала ответила Берковичу взаимностью, но их отношения на площадке почему-то стали мешать продюсерам, а если быть точнее, то только генеральному продюсеру.
В 6-м сезоне «Сватов» главным продюсером и сценаристом сериала был Владимир Зеленский, который и поставил условия, что никаких личных отношений на площадке быть не должно, якобы они мешают работе и портят репутацию сериала. Сначала пара скрывалась от чужих глаз, но их всегда ловили вместе.
Потом Зеленский пообещал развести их по сценарию и показывать отдельно. Якобы в кадре они появляться вместе не будут. В итоге пара стала ругаться на этом фоне. Возникла ревность по отношению друг к другу. Получается, что сначала «Сваты» сблизили, а потом продюсеры развели их по разным углам. Поговаривают, что Людмила Артемьева даже собиралась замуж за него во второй раз, хотя ранее была убеждена, что брак ей более не интересен. Встретив своего человека — Александра Феклистова она так и не смогла выйти за него замуж из-за жестких условий Владимира Зеленского.
Затем сериал перестали снимать из-за нападения России на Украину. Затишье продлилось 5 лет. А уже 7-й сезон, который планируют выпустить на экраны к 2020 году, сделал из Артемьевой и Феклистова врагов. Артисты перестали общаться и каждый завел свою личную жизнь.
«Красивый роман, которому так радовались все коллеги актеров так и не смог стать сегодняшней действительностью», — сокрушается издание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние дни в российских СМИ появилась информация о переезде звезды сериала «Сваты», актрисы Людмилы Артемьевой в Германию. Якобы артистка решила отправиться на «неопределенный срок» в Германию. Однако представитель актрисы рассказала, что эти слухи не соответствуют действительности. По ее словам, переезд в Германию невозможен, так как актриса занята в Москве в спектаклях.
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