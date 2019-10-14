Шоу-бизнес

«Сваты-7»: в РФ прокомментировали информацию о том, что сериал лишился еще одной звезды

В последние дни в российских СМИ появилась информация о переезде звезды сериала «Сваты», актрисы Людмилы Артемьевой в Германию.

Якобы артистка решила отправиться на «неопределенный срок» в Германию. Однако генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева рассказала Nation News, что эти слухи не соответствуют действительности.

В беседе с изданием она заявила, что переезд в Германию не мог произойти, ведь актриса занята в Москве в спектаклях.

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«Это чушь абсолютная, она живет в Москве и играет каждый день в спектаклях. Это какая-то ерунда, я даже не знаю, какая Германия. Достаточно открыть афишу и увидеть, что у нее бесконечные спектакли в Москве и Петербурге, она просто не может жить в другой стране», — объяснила Проконичева.

Как известно, шестой сезон «Сватов» завершился в 2013 году.

Исполнитель роли водителя на хлебозаводе Ивана Будько актер Федор Добронравов заявил, что не был уверен, хочет ли он дальше сниматься в проекте. Но «понял, что зрители все еще ждут продолжения». При этом актер заявил, что «в сериале нет ничего, кроме добра, — ни политики, ни крови».

Съемки могут быть возобновлены в Беларуси. По словам Добронравова, в седьмом сезоне остались все старые персонажи и появились новые.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актер Анатолий Васильев, известный по роли Юрия Ковалева в одиозном телесериале «Сваты», рассказал почему принял решение уйти с проекта. По словам актера, после того, как сериал начал снимать другой режиссер — первые сезоны снимались под руководством Юрия Морозова, а после его сменил режиссер Андрей Яковлев — сериал утратил всяческий смысл и интерес.

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