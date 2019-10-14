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Чапкис хлопал стоя! Самба Анны Ризатдиновой на "Танцях з зірками" взорвала сеть (видео)

7:50 14 октября 2019 421
Анна Ризатдинова
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Известная гимнастка Анна Ризатдинова продолжает производить фурор на проекте «Танці з зірками» (телеканал «1+1»). Её по праву считают одной из главных фавориток этого сезона.

В воскресном эфире проекта Анна Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым танцевала самбу. Гимнастке удалось великолепно справиться с технически непростым танцем, выставив напоказ свой главный козырь — длинные ноги.

Даже легендарный танцор и судья самого первого сезона «Танців з зірками» Григорий Чапкис не смог сдержать эмоций и хлопал стоя.

Пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова с первого эфира демонстрирует высококлассную технику, вставляя в танцы сложные акробатические элементы и поддержки.

Анна Ризатдинова — украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем. Ранее у неё были отношения с миллиардером Александром Онищенко, от которого Анна родила сына Романа. В первом эфире проекта «Танці з зірками» Анна призналась, что их пара распалась.

Выступления всех участников восьмого эфира проекта смотрите на «ФАКТАХ».

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