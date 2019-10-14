Шоу-бизнес

Скандал на паркете и ультиматум Франциско Гомеса: чем запомнился восьмой эфир «Танців з зірками»

Восьмой эфир нового сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») прошел под темой «Битва за жизнь». Пары, попавшие в зону риска, должны были танцевать «за жизнь», чтобы продолжить борьбу на проекте. Четвертым, приглашенным, судьей проекта стал легендарный танцовщик, 90-летний Григорий Чапкис. Именно он сидел за столом жюри в самом первом выпуске «Танців з зірками».

— Вы не представляете, что такое посидеть на этом «горячем» стуле, — сказал «ФАКТАМ» Григорий Чапкис. — Это просто какой-то адский труд! За полторы минуты мы должны просто «сфотографировать» номер. Я всегда оставляю заметки, когда смотрю танец. Этот эфир очень сложный, надо привязываться к канонам и не отходить от них. Мне хочется, чтобы вечер был не зрелищным, а полезным, информационным.

Известно, что в минувшем эфире ни одна из пар не покинула проект. Голосование длилось всю неделю и в начале восьмого эфира в зоне риска оказались Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Первым открыла вечер пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич.

— В 35 лет я узнал, что у меня две опухоли в щитовидке, — признался Даниэль. — Тогда я решил делать то, что всегда хотел: сниматься в кино, стать телеведущим. Живите здесь и сейчас — ничего не надо откладывать на потом.

Для исполнения ча-ча-ча пара выехала на паркет на мотоцикле.

— У тебя, Даниэль, прекрасная партнерша, — Григорий Чапкис открыл судейские комментарии. — У вас четыре ноги и одно сердце. Я, как хореограф, удовлетворен. Но вы улыбались и смеялись во время танца, а этого не позволяют себе испанцы и кубинцы. Вам, Даниэль, я никогда не прощу, что вы — красивее меня.

— Лав-лав-лав! — воскликнул Франциско Гомес.

— Вы немного отставали друг от друга по движениям, — заметила Екатерина Кухар.

— Я ждал этого вечера, — сказал Влад Яма. — Сегодня, наконец, его величество танец главный. Я увидел двух счастливых людей, вы кайфовали!

Участников восьмого сезона на балконе поддерживали Потап с сыном Андреем.

Судьи поставили паре 37 баллов. Франциско Гомес отдал «десятку»!

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева всю неделю готовили венский вальс.

— Пришло время сдать танцевальный экзамен, — сказал Владимир, уверенный в том, что их пара дойдет до финала.

Трогательный танец вызвал восторг зала. На вокале был супруг Алены Мозговой, известный певец Дэвид Аксельрод.

— Мне понравился вальс, — признал Франциско. — Вы можете перерасти Даниэля Салема. Но надо, чтобы вы не были таким скованным.

— Вова, теперь с легкостью могу сказать, что ты — бальник, — воскликнула Екатерина. — И перетанцевал сегодня Даниэля.

— А, знаете, что вальсу уже 250 лет! — вспомнил историю Григорий Чапкис. — Но в ваш венский вальс вы добавили различные движения, он стал уже полупрофессиональным танцем. Танец прекрасный, но у вас были ошибки.

— Я бы советовал вам поставить на место шею, — сказал Влад Яма. — И динамики мне не хватало.

Судьи поставили паре 35 баллов. Екатерина Кухар дала «десятку»!

Ксения Мишина и Евгений Кот вышли на паркет с джайвом — активного, веселого танца давно ожидали от пары судьи.

— Мы хотим прийти к финалу первыми, — сказал Евгений Кот, а Ксения подтвердила, что готова забрать кубок проекта.

Джайв пара танцевала под зажигательный хит Верки Сердючки «Хорошо».

— Какая ты леопардовая кошечка, — не сдержался Юрий Горбунов, обращаясь к Ксении.

— Это было смешно и весело, — признал Франциско. — Вы всех развеселили.

— Вы были сегодня не совсем в своей тарелке, но джайв вам дался, — сказала Екатерина. — Но надо было добавить ритма.

— Актриса и профессиональный танцовщик, а танцуют одинаково, — Чапкис был категоричен. — Но вы танцевали не джайв, а буги-вуги, акробатику. Советую вам танцевать по правилам.

— Вы вышли и подурачились, — прокомментировал Влад Яма и вышел на паркет показать правильный шаг в джайве.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Ялексей Яровенко в минувшем эфире хотел покинуть паркет, но в последнюю минуту передумал. Его паре с Аленой Шоптенко в восьмом эфире выпало танцевать танго.

— Я хочу победить в этом проекте, — уверенно сказал Алексей. — Мы вдохновлялись танцем, который Алена много лет назад танцевала на проекте в паре с Владимиром Зеленским.

— Что-то у вас в середине вспыхнуло и на этой неделе еще лучше, чем на прошлой, — воскликнул Франциско. — Наконец вы с нами. Держитесь нашей хаты!

— Вы танцевали смесь европейского и аргентинского танго, — прокомментировал Чапкис. — Я в восторге! Даже не замечал ваши ошибки, Алексей.

— Алексей, в каком шкафу вы прятались? — поинтересовалась Кухар. — До этого вы были лишь тенью Алены. Танго — это ваша стихия!

— Строгость тебе идет, — признал Влад Яма. — Очень много фигур, хороший контакт — это удачный танец.

Судьи оценили выступление пары на 34 балла.

Читайте также: Своей дерзостью MARUV напомнила мне Мадонну, — Франциско Гомес

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина решили работать в «турборежиме».

— Я уже чувствую запах победы, — не скрывал Кукуюк. — И в этом шоу хочу побороть все свои страхи.

Румба пары вызвала шквал аплодисментов — известно, что зрители активно поддерживают Михаила.

— Музыка была очень чувственная, — сказал Влад. — Захотелось заплакать, как и после всех ваших танцев, Миша. Для меня секрет — как вам удалось дойти до восьмого эфира!

— Михаил, у меня нет панацеи от ваших танцев, — признала Екатерина. — Я просто расслабилась и получала удовольствие.

— А я не соглашусь с коллегами, — возразил Франциско. — Вы стараетесь выйти за предел ваших возможностей. Я всегда буду с вами!

— Румба — это танец рабов, — начал с истории Григорий Чапкис. — Считается, что это самый эротический танец. У вас был просто хороший эстрадный номер. Страсти, любви не было.

Судьи поставили паре 25 баллов. Екатерина Кухар дала «пятерку».

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров неделю репетировали самбу.

— Техника — мое преимущество, — признала Анна. — Хотят взрыв эмоций — я им покажу!

Григорий Чапкис аплодировал паре стоя.

— Я в восторге! — не сдерживал эмоций Чапкис. — Единственная пара, которая станцевала стопроцентную самбу. Вот вам, карнавал!

— Это настоящий дух латинской Америки, — признал Франциско. — Если вас не будет в финале, то меня тоже!

— Лав-лав-лав! — воскликнула Екатерина. - Вы — главная сила нашего шоу. Вы та скороспелая звезда, которая наступает на пятки нашим легендам. Уверена, что от ваших роскошных ног никто не мог отвести взгляд.

— Это огонь! — был в восторге и Влад Яма.

Судьи поставили паре 40 баллов — наивысший балл сезона!

Людмила Барбир призналась, что проект ее изменил.

— Я почувствовала себя сексуальной, — сказала телеведущая.

В паре с Дмитрием Жуком Люда танцевала квикстеп.

— Вы были как ясное солнце, на котором бывают и черные пятна, — заметила Екатерина. — Во второй позиции стопы не должны быть клишоногими.

— Было две маленькие ошибки в ритмах, но я их не заметил, — возразил ей Яма.

— Это был абсолютный ритм, но мне не хватило фокстрота, — сказал Чапкис. — Очень жаль, вы обокрали себя.

— Вы мне понравились, — сказал Франциско. — Но, помните, нет больше места для ошибок.

Судьи поставили паре 35 баллов.

— Бальный турнир — это существенно сложнее, чем предыдущие эфиры, — призналась «ФАКТАМ Людмила Барбир. — Поскольку в нем практически отсутствуют постановки. Но мой партнер Дима Жук всегда настаивал на том, чтобы в каждом нашем номере было больше танца, а не игры в постановки. И это то, что отличало нашу пару от других. Так что, мне в каком-то смысле повезло, когда мы готовились к этому эфиру. Мы всегда много работали над техникой. На этот раз нам достался очень сложный танец — квикстеп, в котором бешеная скорость и работа ног. Там нет медленных движений, а значит нет времен подумать над последующими шагами. Но я чувствовала, что после экватора проекта у меня открылось второе дыхание.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет в фокстроте.

— Это проект-испытание, — сказала Виктория. — Хочу, чтобы меня увидели нежной.

— Так сложно сделать фокстрот, чтобы он казался не вынужденным и вам это удалось, — признал Франциско. — Но вы, Вика, были немного парализованы. Зато от Дмитрия я не мог просто отвести глаз.

— Сладкий танец, — сказал Григорий Чапкис. — Сказывается и разница в росте партнеров. Вы танцуете превосходно! Дима — европейский танцовщик. А вы, Вика первый раз вышли на высокий уровень.

— Когда Дмитрий брал вас на руки, это было прекрасно, — сказала Екатерина.

— Единственная пара, которая решила сделать все по-своему — вы, — сказал Яма. — Но танец получился. У вас явный прогресс.

Пара получила 33 балла.

Последней на паркет вышла пара Елены Кравец и Макса Леонова.

— Я пришла в проект, чтобы найти свое новое счастье, — призналась Елена. — Не хочу, чтобы меня тянули, но не хочу покидать это шоу. Танцы заняли 99 процентов моей жизни.

Пасодобль пары вызвал восторг Григория Чапкиса.

— Я ждал сюжетный номер, — сказал Чапкис. — Вспомнил Влада Яму и Наташу Могилевскую — это тоже был театр танца.

— Мне сложно спорить с судьей самого Владимира Зеленского, — сказал Влад Яма, намекая на сезон «Танцев», в котором принимал участие Зеленский. -Испания была, но мне хотелось больше огня.

— Покажите, как это, — попросила Кравец и Яма тут же вышел на паркет, испепелив актрису взглядом.

— А я не согласна с Владом, — возразила Кухар, подарив Елене книгу Проспера Мериме. — Вы перевоплотились в Кармен!

— У вас было столько перца, что у меня просто челюсть отвисла, — признался Франциско.

Пара получила от судей 38 баллов.

По результатам судейского голосования лидерами стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров — 40 баллов, а самые низкие баллы — 25 — получила пара Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой.

После оглашения результатов голосования зрителей, в зоне риска оказались пары Алексея Яровенко и Алены Шоптенко, Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой. По правилам проекта, они должны были соревноваться «за жизнь», исполнив танец, который назовет им ведущий проекта.

Пара Алексея и Алены исполнила ча-ча-ча, а Михаил с Лизой так и не сдвинулись с места.

— Я знаю, как ко мне относятся судьи, — предсказал итог соревнования Кукуюк.

— Я разочарован, — признался Франциско. — У вас, Михаил, была такая большая поддержка! Вы подвели свою партнершу, я болел за вас.

Расстроился и Влад Яма, который сказал, что надо уважать правила шоу.

— Спасибо всем, кто меня поддерживал, — произнес прощальные слова Михаил Кукуюк. — Танцуем, верим, мы — нация Лифаря, не можем быть не пластичной!

Читайте также: Никто не ожидал, что Кукуюк будет так плохо танцевать: откровения главного хореографа «Танців з зірками»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter