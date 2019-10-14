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Украина

Арахамия извинился перед участниками акции протеста "Нет капитуляции!", но в СБУ все равно пойдет

8:50 14 октября 2019 106
Арахамия извинился перед участниками акции протеста «Нет капитуляции!», но в СБУ все равно пойдет
Инф. «ФАКТОВ»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия извинился перед участниками акции «Нет капитуляции» за утверждение о ее проплаченности. Напомним, 14 октября в Киеве проходит второй этап Марша патриотов «Нет капитуляции».

Соответствующую запись политик оставил в Facebook, реагируя на открытое письмо от Айдера Муждабаева.

«Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции „Нет капитуляции“, которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но вышло так, что я это сделал — за это и извиняюсь», — написал депутат.

Тем не менее он решил передать информацию, которую получил из собственных источников, в СБУ. Туда Арахамия намерен пойти уже во вторник, 15 октября.

Ранее в комментарии Левому Берегу Арахамия заявил о фактах оплаты участия в митингах против капитуляции. По его словам, его знакомым «атошникам» предлагали по тысяче гривен за участие в митинге.

Подобное заявление сделал и глава Офиса Президента Андрей Богдан, который в Facebook опубликовал скриншоты неких сообщений, свидетельствующих о том, что людей собирали на митинг за деньги. За это заявление активисты потребовали от президента Украины отправить Богдана в отставку.

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