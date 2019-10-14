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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко резко потолстела (фото)

10:25 14 октября 2019 103
Тодоренко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно получила престижную премию в Москве, пожаловалась, что набрала три килограмма.

Так, в Instagram Регина опубликовала фото в купальнике и куртке, продемонстрировав длинные ноги, а также рассказала, что решила заняться собой.

Тодоренко

«После родов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг», — отметила Регина. Молодая мать рассказала, что увидела новую модель plus-size Victoria’s Secret и задумалась о внешности, а именно — тело должно быть подтянутым.

Тодоренко

«Все подтянутое и упругое», — уточнила Тодоренко. «Мне кажется, именно такими должны быть девчонки, которые топят за бодипозитив», — резюмировала она.

Кстати, своим постом Тодоренко вызвала настоящую бурю эмоций, ее поклонники просят телеведущую «не сравнивать себя с plus-size», а также критикуют внешность таких моделей.

Тодоренко
Напомним, у модели Эли Тейт Катлер, которая начала сотрудничество с Victoria’s Secret, — 50-й размер.

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