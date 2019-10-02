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Шоу-бизнес

Мама похвалила: Регина Тодоренко похвасталась очередной наградой в России (фото, видео)

18:05 2 октября 2019 281
Тодоренко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно показала постельные утехи с мужем, похвасталась очередной премией, полученной в России.

Так, Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий утренней программы». Она ведет передачу «Регина+1» на телеканале «Пятница».

Тодоренко

«Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя!!! С твоим рождением появилось шоу @regina_plus1, которое создано для молодых мам, которые хотят быть супер-героями для своих детей!» — написала Регина в соцсетях.

Похвалила телеведущую и ее мать – Ирина Тодоренко. «Наивысшую телевизионную премию ТЭФИ получила моя дочура @reginatodorenko !!!Горжусь тобой, ты у нас лучшая !!! За свои труды ты достойна эту премию получать каждый год! УРАААА!!!», - восхитилась Тодоренко-старшая.

Напомним, что Регина переехала в Москву к мужу — Владу Топалову. Правда, она уже заявляла, что не раз хотела развестись.

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