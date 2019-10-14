Украина

Отвода ВСУ в Петровском и Золотом пока не будет: представитель Украины в Минске сделал резкое заявление

За минувшие сутки, 13 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В том числе, два раза (из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов) в районе Золотого, что автоматически делает невозможным разведение сил в этом районе.

Так, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, заявил, что официальные лица РФ активно тиражируют искаженную информацию о якобы срыве процесса украинской стороной.

Он, в частности, напомнил, что один из пунктов соглашения о разведении «четко определяет необходимость соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из участков разведения как предпосылки для начала процесса разведения».

«СММ ОБСЕ… в своих ежедневных и еженедельных отчетах, начиная с 1 октября 2019 года, продолжает констатировать продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в пределах участков разведения в Золотом и Петровском со стороны незаконных вооруженных формирований», — заявил он, выступая в Кризисном медиа-центре, и добавил: «Процесс разведения сил и средств будет осуществляться „зеркально“ и синхронно при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнения украинской стороной Минских договоренностей, в частности Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно».

Ранее, как сообщает «Укринформ», представители ОБСЕ фиксировали готовность незаконных вооруженных формирований к разведению сил в районах Петровского и Золотого. Так, 11 октября наблюдатели зафиксировала сигнальные ракеты, обозначавшие готовность вооруженных формирований к восстановлению разведение сил и средств на участках разведения в районах Золотого и Петровского, однако меры по восстановлению процесса разведения так не начались. На следующий день, 12 октября, боевики снова подали аналогичный сигнал. В то же время миссия зафиксировала 69 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. СММ также зафиксировала 103 единицы вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами мест хранения, на подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей.

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