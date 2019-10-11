«Отвода войск боевиков в ближайшее время не будет. Это невыгодно России», — генерал

Украина

Запланированное на 7 октября разведение войск в районе Петровского и Золотого так и не состоялось. Боевики, дождавшись конкретной даты, в очередной начали обстрел позиций ВСУ. В свою очередь президент РФ Владимир Путин утверждает, что в срыве разведения виновата именно украинская сторона. «Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — заявил Путин. При этом в Кремле и словом не обмолвились, что по договоренности разведение может начаться лишь после семи дней тишины.

«ФАКТЫ» позвонили в штаб ООС, чтобы выяснить ситуацию в районе Золотого, где еще 7 октября должно было состояться разведение. Нам ответили, что пока все спокойно, но провокаций ожидают в любой момент.

— Сегодня (в четверг, 11 октября. — Авт.) в районе Золотого и Петровского обстрелов пока не было. Может быть, они начнутся ближе к вечеру, — рассказали «ФАКТАМ» в штабе ООС.

— На какое число намечена ближайшая дата разведения?

— С 7 по 9 октября в районе Золотого было четыре обстрела. Если обстрелов больше не будет (например, сегодня их нет), то сегодня будет первый день отсчета. Дальше должно быть семь дней тишины. Только в таком случае будем планировать отвод войск в установленном порядке. Если же завтра и послезавтра снова начнут стрелять, то точка отсчета обнулится, и будем снова отсчитывать семь дней.

— Уже готовы позиции, куда мы должны отойти в случае разведения?

— В настоящий момент там заканчивают их подготовку.

О том, как скоро может состояться разведение войск в районе Петровского и Золотого, а также о том, кому выгоден его срыв, «ФАКТЫ» расспросили бывшего главу Службы внешней разведки, генерала армии Николая Маломужа.

— Создается впечатление, что боевикам так называемых «ЛНР» и «ДНР» невыгодно разведение войск. Почему они постоянно устраивают обстрелы в районе Петровского и Золотого, срывая тем самым разведение?

— В первую очередь это тактика не только боевиков, с целью сохранить свои позиции. Это выгодно и Российской Федерации. Пока мы не согласимся сесть за стол переговоров на высшем уровне по «формуле Штайнмайера» в редакции России, где предусматривается проведение политической части — выборы, предоставление особого статуса без перекрытия границы, без вывода боевиков с украинской территории — боюсь, обстрелы будут продолжаться.

Зеленский на пресс-марафоне озвучил, что без соблюдения условий безопасности выборов на временно оккупированных территориях не будет.

В свою очередь в России заявили, что без выполнения их условий не будет встречи на высшем уровне в нормандском формате. Они занимаются шантажом. Давят на Украину. И даже при соблюдении их условий — ничего не гарантируют. Мол, пойдете на уступки — разведение может состояться, но… Боевиками они, с их слов, не управляют, влияния на них не имеют. То есть, может быть, они отойдут, а может, и нет.

Думаю, что при таком положении вещей процесс разведения войск будет затягиваться и дальше. Будут срывать, выдвигать новые требования. Даже если не будет обстрелов, начнутся споры, кто будет контролировать и на каких условиях «серую зону», которая образуется после того, как ВСУ и боевики отойдут от линии соприкосновения. И эти дискуссии могут продолжаться очень долго.

Дело в том, что сама «формула Штайнмайера» — это сложный для исполнения механизм. Наш президент, согласившись подписать эту формулу, дал повод Кремлю трактовать ее по-своему. И когда общественность начала требовать от Зеленского расшифровать, какой именно документ подписывает Украина, наш президент дал понять, что уступок Путину не будет, пока не будут выполнены условия безопасности, пока не будет обеспечен процесс выборов, который соответствует Конституции Украины.

Россия же эту формулу трактовала совсем по-другому. Они хотели запустить на временно оккупированных территориях политический процесс, не закрывая границы, чтобы можно было контролировать выборы. Они хотели сделать так, чтобы в выборах принимали участие и боевики. Они же проводят агитацию, под контролем России выдвигают своих кандидатов. Даже если все это пройдет под эгидой ОБСЕ — ничего не поменяется. Те же руководители, которые на Донбассе сейчас у власти, будут баллотироваться в те же самые органы власти. России выгодно создать на оккупированных территориях некий анклав, который будет вести якобы свою внешнеполитическую и экономическую деятельность, но под контролем Кремля.

Сейчас Зеленский зажат с двух сторон. С одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. Президент Украины не готов идти по формуле в трактовке России.

— То есть разведение войск состоится не скоро?

— В каких-то отдельных районах разведение будет — как определенный вариант уступки нам. Но системного отведения войск боевиками в ближайшее время не будет. Это невыгодно ни России, ни боевикам.

— Получается, ситуация безвыходная?

— Почти. Тем более что я уверен: Путин попробует подтолкнуть наших партнеров, в частности Германию и Францию, оказать давление на Украину, чтобы мы согласились на условия России. Мол, смотрите: у них в Украине война, гибнут люди, а они не хотят это прекратить. Надо попробовать уговорить украинские власти прийти к выполнению формулы.

Да и сейчас уже видно, что и Макрон, и Меркель в определенной ситуации готовы оказать на нас давление. Но ведь это не решит проблему Донбасса. Я имею в виду, если Украина пойдет на уступки Путину. Это только все больше нас будет затягивать в какой-то процесс противостояния.

И в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе перед визитом президента Зеленского в Америку выражали поддержку Украине. Трамп даже заявлял, что готов войти в Нормандскую четверку. Такое же заявление было и от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Китай и Япония были также не против принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе. Если бы это произошло, Путину бы пришлось играть по глобальным правилам. Не только с Украиной, а и с внешними нашими партнерами, с которыми президенту России пришлось бы договариваться на равных. Такая ситуация прорабатывалась. Зеленский с командой это все должен был доработать. Но не получилось. Хотя посылы перед визитом в США были мощные. Не хватило профессионализма, глубокой системной работы.

Нам нужно выходить на формат переговоров, который будет интересен другим странам. Я часто бываю в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, и хорошо знаю эту ситуацию. Пока не будет заинтересованности в процессе урегулирования ситуации, а не просто моральная поддержка Украины — ничего не будет. Но чтобы выйти на такой уровень переговоров — надо уметь это делать. Надо суметь донести, что-то, что происходит сейчас на Донбассе — это не только наше внутреннее дело. Это мировая горячая точка. Это противостояние между ядерными государствами — между Россией и странами НАТО. Надо донести до мира, что может развязаться ядерная война, в результате которой на Земле ничего не останется. Украину нужно внести в дорожную карту наряду с другими горячими точками — Сирией, Ираком, Афганистаном. Ставить вопрос так: «Помогите нам!» — не будет никакой помощи. Разве что какие-нибудь небольшие санкции и призывы договариваться с Путиным. Это все очень надолго.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что выборы по украинским законам на оккупированном Донбассе могут не состояться еще десятки лет.

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