Спасибо, что остановили "русский мир": украинцы поздравляют друг друга с Днем защитника Украины

Украина

В сети украинцы поздравляют военных с Днем защитников Украины, благодаря их за то, что они остановили «русский мир» еще на Донбассе. Об этом, в частности, написала заместитель главного редактора «ФАКТОВ» Ольга Бесперстова.

«Спасибо всем защитникам Украины за то, что остановили „русский мир“. Только благодаря вам большинство граждан нашей страны не знает, какой это ужас — война», — написала она.

Блогер и волонтер Владислав Чечеткин пишет, что в его жизни война появилась в апреле 2014, когда он начал помогать обстреливаемым пограничникам под Луганском.

«Пять с половиной лет назад казалось: вот вот все закончится, укрепим инженерные заграждения на границе, милиция разгонит оборванцев в Славянске и будет мир. Но уже шестой год войны и наши воины по прежнему отдают свои жизни за нашу родину», — констатировал он, отметив, что все это время преклонялся перед самопожертвованием.

А глава Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий напомнил, что защитниками Украины являются и патрульные, которые ежедневно заступают на службу народу Украины.

«Как и казаки, они защищают наше государство от внутреннего и внешнего врага, стоят за волю и славу Украины. Они всегда готовы рисковать жизнью ради жизни других. Среди них также мужественные, отважные, но настоящие люди — наши патрульные», — написал офицер в Facebook.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали поздравления с Днем защитника Украины в ярких открытках и SMS.



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