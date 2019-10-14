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Спасибо, что остановили "русский мир": украинцы поздравляют друг друга с Днем защитника Украины
В сети украинцы поздравляют военных с Днем защитников Украины, благодаря их за то, что они остановили «русский мир» еще на Донбассе. Об этом, в частности, написала заместитель главного редактора «ФАКТОВ» Ольга Бесперстова.
«Спасибо всем защитникам Украины за то, что остановили „русский мир“. Только благодаря вам большинство граждан нашей страны не знает, какой это ужас — война», — написала она.
Блогер и волонтер Владислав Чечеткин пишет, что в его жизни война появилась в апреле 2014, когда он начал помогать обстреливаемым пограничникам под Луганском.
«Пять с половиной лет назад казалось: вот вот все закончится, укрепим инженерные заграждения на границе, милиция разгонит оборванцев в Славянске и будет мир. Но уже шестой год войны и наши воины по прежнему отдают свои жизни за нашу родину», — констатировал он, отметив, что все это время преклонялся перед самопожертвованием.
А глава Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий напомнил, что защитниками Украины являются и патрульные, которые ежедневно заступают на службу народу Украины.
«Как и казаки, они защищают наше государство от внутреннего и внешнего врага, стоят за волю и славу Украины. Они всегда готовы рисковать жизнью ради жизни других. Среди них также мужественные, отважные, но настоящие люди — наши патрульные», — написал офицер в Facebook.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали поздравления с Днем защитника Украины в ярких открытках и SMS.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».