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Общество и люди

Поздравления с Днем защитника Украины и открытки

23:48 13 октября 2019 10
День защитника Украины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины и открытки.

День защитника Украины

Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах — это не редкость!
Наше «Спасибо!» примите сегодня,
Счастья, силы вам и много здоровья!

День защитника Украины
***
Всем военным нынче слава,
И гордится пусть держава
Золотыми сыновьями,
Поздравляет вас цветами!
Женщины пусть любят тоже,
Пожилых и помоложе,
Пусть вам пьется и поется,
В мире и любви живется!

День защитника Украины


***
Вы — защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до ста — и не иначе!

День защитника Украины

***
Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах защитников Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

День защитника Украины

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