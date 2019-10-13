Общество и люди

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины и открытки.

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах — это не редкость!

Наше «Спасибо!» примите сегодня,

Счастья, силы вам и много здоровья!



***

Всем военным нынче слава,

И гордится пусть держава

Золотыми сыновьями,

Поздравляет вас цветами!

Женщины пусть любят тоже,

Пожилых и помоложе,

Пусть вам пьется и поется,

В мире и любви живется!



***

Вы — защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до ста — и не иначе!

***

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах защитников Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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