Ветераны АТО выйдут на марш протеста 14 октября: озвучены требования к президенту

Украина

В понедельник, 14 октября, в День Покрова и День защитника Украины, ветераны АТО снова намерены провести в Киеве акцию «Нет капитуляции».

Ветераны хотят потребовать от президента Зеленского не разводить войска на Донбассе, а разрешение конфликта искать вне минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

Народный депутат от «Европейской солидарности, участница АТО Яна Зинкевич рассказала о требованиях ветеранов, которые будут озвучены на акции.

«Это — запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к развалу. Это — запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля на всей линии российско-украинской границы», — сказал Зинкевич на пресс-конференции.

Как пишет «Интерфакс», бывший пленник Кремля, участник АТО Евгений Панов призвал президента Зеленского быть осторожнее в переговорах с Россией.

«Мы выступаем не против мирных инициатив, мы выступаем против вещей, которые жизненно опасны для существования нашей страны», — сказал лидер «Нацкоррпуса» Андрей Белецкий.

Белецкий призвал ветеранов и неравнодушных людей приходить на праздник, чтобы сказать «нет» «формуле Штайнмайера», «Минску».

Марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко в Киеве. Организаторы акции — ветеранские организации — просят не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещенные предметы, соблюдать правопорядка и не поддаваться на провокации. Колонна пройдет до площади Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся к правительственному кварталу и устроят перформанс.

Напомним, 9 октября на блокпосту в Луганской области произошла стычка между полицейскими и активистами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить запланированное разведение войск. Столкновение закончилось госпитализацией спецназовца и задержанием двоих участников автоколонны. В машине задержанных найдено и изъято огнестрельное оружие.

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