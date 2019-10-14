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Стиль жизни

Гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака

16:16 18 октября 2019 86
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 19 октября, — прекрасный день для того, чтобы провести его с семьей на природе.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам звезды советуют больше отдыхать. Также для вас под запретом тяжелая пища и алкоголь.

Телец

Совет звезд: пора громко озвучить свои мечты, планы и цели. Возможно, кто-то из влиятельных друзей вам поможет.

Близнецы

Хороший день, чтобы признаться в любви человеку, за которым бегают толпы поклонников или поклонниц.

Рак

Ракам стоит уехать отдыхать, иначе они «увязнут» в рутинных делах и в устранении каких-то мелких проблем.

Лев

Перестаньте все время себя критиковать. У одиноких Львов вечером этого дня предвидится много романтики.

Дева

Хороший день для похода в кино, для посещения выставок, музеев или культурных мероприятий.

Весы

Суббота подойдет для дружеских встреч, для проведения генеральной уборки и для поиска единомышленников.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут наслаждаться собой и результатами своих прошлых усилий.

Стрелец

Не стоит тратить этот день на споры и на попытки раскрыть чью-то ложь, вам это аукнется.

Козерог

Для Козерогов в субботу подойдет любое занятие, дарующее спокойствие, позитив и гармонию.

Водолей

Водолеи могут создать шедевр, но это, если забыть о шаблонах и ни в коем случае не сравнивать личное творчество с творчеством кого-то другого

Рыбы

На первом плане в субботу будет уборка, восполнение продуктовых запасов, а также забота о восстановлении эмоционального самочувствия.

Удачного вам дня!

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