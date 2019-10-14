Душераздирающее видео: сотрудник службы отлова убил собаку на глазах у ее маленькой хозяйки

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В городе Тараз в Казахстане сотрудник муниципальной службы отлова застрелили собаку прямо на глазах у своей маленькой хозяйки — восьмилетней Шынали Рысбиби. Пес по кличке Барсик каждый день провожал девочку в школу, в после уроков встречал ее. Как сообщает Tengrinews.kz, в этот день спаниель вышел из дома на пару минут раньше хозяйки. Когда девочка оказалась на улице, то увидела, как в ее любимца стреляют.

Видео с места происшествия появилось в сети. На нем видно, как Барсик медленно возвращается к дому, а за ним идет растерянная девочка. Шынали нежно гладит собаку, не зная, как ей помочь. Пес падает ей под ноги. Появляется мужчина с ружьем, который в это время стоял поодаль. Он хватает пса за шкирку и несет его к машине. Ребенок в шоке бежит домой за помощью.

Родители девочки говорят, что она плакала и почти не могла говорить. Разобравшись, что произошло, они бросились к машине, где увидели мертвого Барсика и множество других собачьих трупов.

«Домой дочка забежала в истерике. Муж вышел на улицу, начал ругаться. Он хотел отвезти Барсика к ветеринару, но отловщик не дал, сказал, что поздно. Похоронить тоже не позволил, утащил его с собой…», — рассказала мать ребенка. Власти заявили, что отловщик действовал по закону.

Барсик был умной, ласковой собакой. Девочка проплакала практически сутки. У родителей не хватило духа сказать ей, что они увидели в фургоне. Пришлось соврать, что собака находится в больнице и скоро вернется домой. Пока же они ищут похожего черного спаниеля.

«Наш сотрудник увидел возле мусорных ящиков у детского сада двух черных собак и выстрелил из пневматической винтовки. В ней был дротик с приготовленным лекарством. В момент выстрела вокруг не было людей, а собака убежала и упала возле дома. Лекарство не действует в течение 5−10 минут. В это время вышла девочка и узнала свою собаку. А собаколов унес ее в специальный автотранспорт. За ношение пневматической винтовки при ребенке он получил взыскание», — заявил руководитель отдела ветеринарии Тараза Ануар Калтаев. Он также сказал, что это было сделано после того, как от некоего местного жителя поступило заявление, в котором он просил выловить на этой улице двух опасных бродячих собак.

Между тем зоозащитники утверждают, что это далеко не единичный случай в городе.

Видео вызвало шок у пользователей интернета. «Этот человек преступник, который заслуживает статью жестокое обращение с животными», «Очевидно, что этот человек психический больной… Специально устроился на такую работу что бы удовлетворить свой маниакальные желания», «Я взрослый, мне трудно такое даже смотреть, можно представить насколько это сильное потрясение для ребёнка, не говоря о том что сам по себе поступок совершенно бесчеловечный. Отлавливать нужно таких людей», — писали в комментариях.

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