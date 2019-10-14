Стиль жизни

Чего сегодня опасаться: гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака

Суббота, 19 октября, — день, когда стоит избегать конфликтов с родственниками.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит сегодня делать замечания своим близким в присутствии посторонних, иначе вам будет сложно избежать ссоры.

Телец

Хороший день для деловых поездок и общения с родственниками. Вечером пригласите гостей.

Близнецы

Хороший день для обсуждения вопросов, которые касаются финансов или имущества.

Рак

Сегодня хорошо делать крупные покупки. Не стоит приглашать в гости людей, с которыми вы недавно познакомились.

Лев

У Льва может появиться шанс найти хороший способ, чтобы увеличить свои доходы.

Дева

Сегодня вас приятно удивит поведение любимого человека. Возможно, вам сделают подарок или предложение.

Весы

От вас сегодня потребуются терпение и сдержанность. Родственники попытаются вывести вас из себя.

Скорпион

Хороший день для того, чтобы отдать долги и навести порядок в финансовых делах.

Стрелец

Совет звезд: при разговоре с любимым человеком будьте весьма осторожны.

Козерог

Хороший день для поездок на природу, занятий спортом или для активного отдыха.

Водолей

У Водолеев сегодня будут мелкие неудачи, которые не навредят, но сил станет меньше.

Рыбы

Одиноким Рыбам самое время задуматься о романтике. Не стоит выбирать сегодня экстремальные развлечения.

Удачного вам дня!

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