Украина

Стало известно о внезапном разведении войск в Золотом: что происходит

14 октября должно состояться разведение войск на КПВВ «Золотое» в Луганской области. Об этом Алексей Бабченко, советник председателя Луганской военно-гражданской администрации, рассказал корреспонденту «Прямого».

«Местные жители, подавляющее большинство, за разведение войск. Потому что это в первую очередь их безопасность. Они, как и все, устали от войны. Квадрат разведения будет небольшой … Это для того, чтобы заработал КПВВ в двухстороннем порядке… Кстати, для местных жителей КПВВ с прошлой недели работает круглосуточно и беспрепятственно… Нужна только местная прописка. То есть здесь больше никаких условий», — заявил Алексей Бабченко.

Ранее сообщалось, что названа причина, по которой украинские войска не смогут отойти от линии разграничения в районе Золотого.

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