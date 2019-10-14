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Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Хороший день для того, чтобы навести порядок в личной жизни или начать новые отношения.
Телец
День хорошо посвятить прогулкам на свежем воздухе и общению с любимыми людьми.
Близнецы
В понедельник расслабьтесь и доверьтесь себе. У вас будет хорошее настроение и чувство облегчения.
Рак
Если вы задумали сменить место работы или род деятельности, то это лучше делать в другой день.
Лев
День принесет Львам душевное равновесие и ощутимый финансовый подъем.
Дева
Девы, вашим планам не суждено будет сбыться, поэтому не планируйте ничего серьезного.
Весы
Возможно, вы встретитесь с человеком, к которому могут возникнуть чувства.
Скорпион
Удачный день, чтобы преодолеть свои сомнения и переживания и избавиться от лишнего груза.
Стрелец
У Стрельцов получится с легкостью завершить рабочие дела и решить все вопросы, связанные с профессиональной деятельностью.
Козерог
Козерогов во второй половине дня ожидают домашние неурядицы, которые получится быстро уладить.
Водолей
Совет звезд: не стоит идти на поводу эмоций и капризов, и тогда получится добиться результатов.
Рыбы
У Рыб, возможно, получится избавиться от накопившихся в личной жизни проблем.
Удачного вам дня!
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.