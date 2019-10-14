Происшествия

В День защитника Украины вандалы срезали украинские флаги с могил участников АТО

В Черновицкой области, как ранее в Харькове и в Одесской области, вандалы надругались над памятью воинов, погибших на Донбассе.

Как сообщает «Молодой буковинец», ночью в селе Банилов Выжницкого района неизвестные срезали государственные флаги с могил двух участников антитеррористической операции — Ивана Дияконюка и Александра Колотило. Родственники погибших намерены обратиться в правоохранительные органы.

Сообщается, что буковицы ушли на фронт летом 2014 года. Сержант 1-го батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины Иван Дияконюк с 13 июля 2014 считался пропавшим без вести. Бойца похоронили в родном селе Банилове в июне 2015 года. Он посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Военнослужащий 3-й батальонно-тактической группы 80-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины Александр Колотило в последний раз звонил родным вечером 13 июля. Тогда он сообщил, что вместе с бойцами идет к Луганскому аэропорту, а их колонну обстреливают из «Градов». Он также посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новограде (Житомирская область) вандалы разбили 15 памятников, в том числе и установленных на могилах бойцов, погибших на Донбассе.



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