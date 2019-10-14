Происшествия

Смертельная авария со «скорой» в Киеве: появилось видео столкновения авто

В сети опубликовано видео момента столкновения машины скорой помощи с автомобилем «Пежо». Эта авария произошла 13 октября в Киеве.

ДТП произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Маяковского. Скорая помощь везла в больницу отца с ребенком и ехала со спецсигналом на красный цвет. Столкновение произошло с автомобилем «Пежо», который, по предварительно информации, проехал на зеленый сигнал, не уступил дорогу скорой помощи и врезался в нее.

В аварии погибла молодой фельдшер медицинской бригады. Пострадали еще несколько участников ДТП.

Ранее сообщалось, что в Фастове произошла серьезная авария с участием реанимационного автомобиля. В результате столкновения с «Мерседесом» госпитализированы два человека, больного пришлось перегружать в другую скорую помощь.

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