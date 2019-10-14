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Опять "скорая": под Киевом в ДТП попал автомобиль медиков, есть пострадавшие (видео)
После смертельной аварии с участием скорой помощи в Киеве, в серьезное ДТП попал реанимационный автомобиль в Фастове (Киевская область).
Как сообщает «dtp.kiev.ua», на дороге не разминулись «буханка"-реанимобиль и «Мерседес». «Двое пострадали, больного перегружают во вторую «скорую», — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места ДТП в Киеве, где столкнулся автомобиль скорой помощи и «Пежо», не пропустивший авто медиков со включенными спецсигналами.
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