Происшествия

Опять "скорая": под Киевом в ДТП попал автомобиль медиков, есть пострадавшие (видео)

После смертельной аварии с участием скорой помощи в Киеве, в серьезное ДТП попал реанимационный автомобиль в Фастове (Киевская область).

Как сообщает «dtp.kiev.ua», на дороге не разминулись «буханка"-реанимобиль и «Мерседес». «Двое пострадали, больного перегружают во вторую «скорую», — говорится в комментарии к видео, размещенном в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места ДТП в Киеве, где столкнулся автомобиль скорой помощи и «Пежо», не пропустивший авто медиков со включенными спецсигналами.

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