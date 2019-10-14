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Происшествия

Смертельное ДТП с участием медиков в Киеве: погибли люди

3:19 14 октября 2019 52
ДТП на перекрестке Ватутина и Перова
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 13 октября, на перекрестке улицы Маяковского и бульвара Перова в столице не смогли мирно поделить дорогу карета скорой и автомобиль Peugeot.

Результатом столкновения стало опрокидывание машины с бригадой медиков и пациентами.

К счастью, водители проезжавших мимо машин поставили «скорую» на колеса.

Как рассказали свидетели этого ЧП, водитель скорой получил тяжелые травмы и вскоре скончался.

Пострадали также медики, находившиеся в машине.

По неподтверждённым официально данным, среди членов бригады есть еще жертвы.

Что касается легкового автомобиля, то он после удара проехал в сторону Троещинского рынка несколько десятков метров и остановился на зеленой зоне.

Что произошло с водителем, выяснить не удалось — как медики, так и правоохранители от комментариев отказались.

Установлено, что скорая ехала с Троещины в сторону бульвара Перова — везла в больницу ребенка с отцом.

Прибывшие к месту происшествия другие «скорые» забрали пациентов.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 13 октября, в центре Киева столкнулись две «евробляхи», есть пострадавшие.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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