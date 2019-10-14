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Смертельное ДТП с участием медиков в Киеве: погибли люди
В воскресенье, 13 октября, на перекрестке улицы Маяковского и бульвара Перова в столице не смогли мирно поделить дорогу карета скорой и автомобиль Peugeot.
Результатом столкновения стало опрокидывание машины с бригадой медиков и пациентами.
К счастью, водители проезжавших мимо машин поставили «скорую» на колеса.
Как рассказали свидетели этого ЧП, водитель скорой получил тяжелые травмы и вскоре скончался.
Пострадали также медики, находившиеся в машине.
По неподтверждённым официально данным, среди членов бригады есть еще жертвы.
Что касается легкового автомобиля, то он после удара проехал в сторону Троещинского рынка несколько десятков метров и остановился на зеленой зоне.
Что произошло с водителем, выяснить не удалось — как медики, так и правоохранители от комментариев отказались.
Установлено, что скорая ехала с Троещины в сторону бульвара Перова — везла в больницу ребенка с отцом.
Прибывшие к месту происшествия другие «скорые» забрали пациентов.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 13 октября, в центре Киева столкнулись две «евробляхи», есть пострадавшие.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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