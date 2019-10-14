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Франция – Турция: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020

20:09 14 октября 2019 131
Франция – Турция: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 14 октября, действующие чемпионы мира сборная Франции на «Стад де Франс» в Париже примет команду Турции в рамках отборочного турнира на Евро-2020. Начало матча — в 21:45.

Между собой встретятся лидеры группы Н, имеющие после семи сыгранных матчей по 18 очков. Свое единственное поражение «трехцветные» потерпели в начале июня как раз в Стамбуле — турки сыграли очень уверенно и выиграли благодаря двум голам в первом тайме.

К слову, после предыдущего матча отборочного турнира, в котором была одержана домашняя победа над Албанией (1:0), сборная Турции попала в политический скандал. Забив гол в компенсированное время, футболисты практически в полном составе подбежали к фанатской трибуне и на воинский манер отдали честь. Многие расценили данное празднование как поддержку турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии.

В режиме онлайн за забитыми мячами в матче можно следить в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Франции благодаря пенальти минимально выиграли в Исландии в отборе на Евро-2020.

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