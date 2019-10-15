- 00:25 Безбашенный парень: пилот «Феррари» управлял машиной одной рукой на скорости 300 км/ч
- 14.10 23:55 Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей
- 14.10 23:49 Англичане ответили на расизм в Болгарии шестью «сухими» мячами
- 14.10 23:41 Украина вдесятером сотворила чудо в дуэли с командой Криштиану Роналду и едет на Евро-2020: хроника матча, видео голов
- 14.10 23:25 ООН признала нарушение Кремлем Женевских конвенций по Крыму
- 14.10 23:22 Франция – Турция — 1:1: видео голов матча отбора Евро-2020
- 14.10 23:16 Украина – Португалия — 2:1: видео голов матча отбора Евро-2020
- 14.10 23:02 На Донбассе День защитника Украины отметили факельным шествием: опубликованы яркие фото и видео
- 14.10 22:28 В Офисе президента попытались оправдаться за слова Богдана о проплаченных акциях на Майдане
- 14.10 22:09 Подозреваемого в отравлении Скрипалей Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
- 14.10 21:46 Верховный суд отменил решение о запрете продавать алкоголь в Киеве ночью
- 14.10 21:35 В День защитника Украины в Киеве протестовали против капитуляции перед Россией: все подробности
Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)
На популярном азовском курорте Кирилловке третий год подряд наблюдается нашествие кивсяка — одной из разновидностей многоножки. Это — вредитель культурных растений, который внедряется на частные подворья и в жилые дома с заброшенных участков на побережье, передает РИА Мелитополь.
По словам местного жителя Вячеслава Куликовского, такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.
«Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали», — утверждает Вячеслав.
Вредитель прячется от солнца, он активен в пасмурные дни. В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды — морковь, свеклу, редис. Урон огороду наносит крапчатый кивсяк. Этот вид имеет светлую окраску с красными пятнами на сегментах. В зависимости от возраста бывает коричневым или черным, живет 4−5 лет. Его длина 8−14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц. После рождения у личинок всего три пары ног.
Жители Кирилловки просят руководство территориальной громады принял меры по отношению к владельцам участков, который скупают их для перепродажи и не уделяют должного внимания уборке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты Азовского лабораторного центра Минздрава Украины обнаружили у охранника базы отдыха в Кирилловке обнаружили туберкулез. Подвержен болезни оказался неработающий 45-летний житель Новоконстантиновки (Приазовский район). А вот в Акимовском районе трудноизлечимой хворью заболело сразу два человека: 52-летний неработающий из села Андреевка и 42-летний охранник базы отдыха в Кирилловке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!