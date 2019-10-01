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Пустынные пляжи и голубая лазурь моря: появились фото Кирилловки в последний день бархатного сезона
В последний день сентября, который завершает «бархатный сезон» на пляжах Кирилловки можно увидеть только лишь одиноких прохожих. Об этом пишет golos.zp.ua.
Отдыхающие тепло одеты и купаться не собираются, так как температура воды — всего 16 градусов.
Тем не менее, рассветы на море — всё еще ясные и лазурные.
«Небо буквально становится одного цвета с морской гладью, а солнце дарит потрясающее сияние небольшим волнам. И если уж не искупаться и не позагорать, то посмотреть всегда есть на что. На то оно и море — вечный источник вдохновения и душевного равновесия», — говорится в сообщении.
Напомним, что побережье Азовского моря опустело еще в середине сентября — это было связано с тем, что в регионе значительно похолодало. Но тогда уже появились люди, которые с удовольствием проводят время на побережье Кирилловки — рыбаки, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса и спортсмены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в небе над Кирилловкой были замечены неожиданные «туристы»: по словам очевидцев, над поселком пролетел «НЛО».
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