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Чудесное избавление: врачи вытащили из уха женщины огромного таракана
Во Вьетнаме в одну из больниц обратилась женщина с жалобами на резкую и сильную боль в ухе. Она рассказала, что, по ее мнению, к ней в ухо забралось какое-то насекомое ночью, пишет Daily Mail.
Женщина пожаловалась, что она проснулась среди ночи с неприятными ощущениями в ушах, а вскоре они сменились постоянной болью.
Поскольку во Вьетнаме в то время отмечалась дождливая погода, то медики предположили, что это насекомое пыталось скрыться от повышенной влажности. Обследование показало, что в голову к женщине пробрался таракан.
Более того, он все еще оставался в живых тот момент, когда в течение двух минут врачи с помощью особых пинцетов и другого оборудования извлекали насекомое наружу.
Поначалу с помощью эндоскопа они исследовали ушной канал и обнаружили крупного шевелящиеся таракана. Само насекомое застряло и не было способно двигаться в каком бы то ни было направление. Когда же медики вытащили у неё из уха таракана, то несчастная едва не лишилась сознания от шока.
К счастью, обследование показало, что ушной канал этой женщины серьезно не пострадал. Там отмечались лишь несколько незначительных царапин, причём было непонятно, нанесены ли эти царапины тараканом или инструментом, с помощью которого медики его вытаскивали.
Напомним, что во время прямой линии с читателями «ФАКТОВ» главный отоларинголог Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9, заслуженный врач Украины кандидат медицинских наук Богдан Биль рекомендовал, что для того, чтобы унять боль в том случае, если в ухо проник таракан или другое насекомое, можно закапать несколько капель теплого растительного масла. В барабанной перепонке много нервных окончаний, и когда туда попадает насекомое, возникают очень болезненные ощущения. Таракан, например, шевелится, но вылезти из уха не может: он не ползает назад, поэтому только перебирает лапками и бьется о барабанную перепонку. Когда насекомое погибнет, доктор его легко извлечет. Если под рукой нет масла, можно закапать спиртовой раствор. Но тогда насекомое может растопырить лапки и его заклинит, что затруднит удаление.
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