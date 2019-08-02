Операция "Пронзающая стрела": 55 лет назад США сбросили первые бомбы на Северный Вьетнам

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 1—7 АВГУСТА

1 августа 1619 г. Английские колонии в Америке начали ввозить африканских рабов для работы на своих плантациях.

2 августа 1989 г. В центре Киева обвалился портал Главпочтамта, что привело к гибели 11 человек.

3 августа 1775 г. Императрицей Екатериной ІІ был издан манифест, который официально

ликвидировал запорожское казачество.

3 августа 2004 г. Была запущена автоматическая межпланетная станция Messenger для исследования Меркурия.

4 августа 1914 г. Во Львове основан Союз освобождения Украины.

6 августа 1914 г. Cоздан легион Украинских сечевых стрельцов.

7 августа 1819 г. Родился украинский писатель, этнограф и историк Пантелеймон Кулиш.

По Женевским соглашениям 1954 года Вьетнам был разделен на Северный и Южный. В итоге началась гражданская война, при этом на стороне южан выступили США. Сначала американцы только поставляли оружие, но в августе 1964 года в Тонкинском заливе (Южно-Китайское море) произошел инцидент, послуживший поводом для начала полномасштабных действий США во Вьетнаме, — столкновение американских кораблей и северовьетнамских катеров. На следующий день, 5 августа, была проведена операция «Пронзающая стрела», в ходе которой американцы осуществили 64 боевых вылета. А спустя 30 лет Агентство национальной безопасности США рассекретило документы, из которых следовало, что в Тонкинском заливе вьетнамцев вовсе не было. «Пронзающая стрела» — первая воздушная операция США против Северного Вьетнама.

Одна из главных причин участия США во Вьетнамской войне — стремление остановить распространение коммунизма в Азии. Систематические бомбардировки Северного Вьетнама начались весной 1965 года. 16 марта 1968 года американские солдаты из 11-й пехотной бригады (рота Чарли) полностью уничтожили жителей селения Сонгми, убив 504 человека.

«Мы называли их коротышками, узкоглазыми, недоделками, никогда не относились к ним как к людям, — рассказывал один из пехотинцев. — Они были для нас чем-то абстрактным, тварями, которые хотели убить нас, и мы просто убивали их первыми. Это касалось всех, от малолеток до стариков. Вот что сделал с нами Вьетнам».

Приказы уничтожать гражданское население не были прописаны, тем не менее главнокомандующий американскими войсками во Вьетнаме Уильям Уэстморленд требовал от своих солдат убивать как можно больше.

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Во Вьетнаме американцы испытывали химическое и даже климатическое оружие, самым известным случаем применения которого стала операция «Попай» — распыление над стратегическими территориями Вьетнама йодида серебра. От этого количество осадков увеличилось в три раза, дороги размыло, поля и селения залило, коммуникации оказались разрушены.

В джунглях американские военные выкорчевывали деревья и верхний слой почвы, а сверху распыляли гербициды и дефолианты, самым известным из которых стал «Агент оранж», транспортировавшийся в бочках оранжевого цвета. Это серьезно нарушило экосистему и в дальнейшем привело к массовым заболеваниям и детской смертности.

Масштабное применение химикатов имело страшные последствия. Практически полностью были уничтожены мангровые леса (500 тысяч гектаров), поражено около миллиона гектаров джунглей и более 100 тысяч гектаров равнинных лесов. Урожайность каучуковых плантаций снизилась на 75 процентов. Американцы уничтожили до 70 процентов посевов бананов, риса, сладкого картофеля, помидоров.

В пораженных районах из 150 видов птиц осталось 18, произошло почти полное исчезновение земноводных и насекомых, сократилось число рыб в реках, и произошло изменение их состава. Был нарушен микробиологический состав почв, отравлены растения.

Изменения в фауне Вьетнама повлекли вытеснение черных крыс другими видами, являющимися разносчиками чумы. В видовом составе клещей появились разносчики опасных болезней. Вместо безвредных комаров появились комары — разносчики малярии.

Несмотря на то что вьетнамцев попросту уничтожали, маленький народ сопротивлялся изо всех сил. Недостаток военного снабжения вьетнамцы компенсировали смекалкой и трудолюбием. В непролазных зарослях они ставили бамбуковые ловушки и фугасы, начиненные американским же порохом из неразорвавшихся снарядов, устанавливали «вьетнамские сувениры» (прикрытая листьями ямка с вращающимися металлическими штырями, попадая в которую солдат лишался ноги). А при разрыве так называемой бамбуковой гранаты в тело противника попадали тысячи грязных бамбуковых опилок, после чего он просто сгнивал заживо.

Вьетнамцы прославились не только изощренными ловушками, но и диверсиями. Самым известным случаем было потопление авианосца Card, когда два вьетнамских спецназовца, представившись крестьянами, продали морским пехотинцам рис вместе со взрывчаткой. К тому же вьетнамские партизаны создали целую сеть подземных коммуникаций, в которых успешно скрывались. Причем это была не просто система тоннелей. Многоуровневый подземный город имел свои медпункты, оружейные мастерские и даже комнаты для партийных собраний.

Во Вьетнаме было взорвано более 14 миллионов тонн взрывчатых веществ, что в несколько раз больше, чем во время Второй мировой войны. Огромную роль в победе вьетнамцев сыграла помощь Китая и СССР, предоставлявших оружие. В то же время в самой Америке ширилось массовое антивоенное движение. В армии все чаще дезертировали солдаты и офицеры. Многие ветераны страдали от психических расстройств — так называемого вьетнамского синдрома. Не в силах преодолеть психическое напряжение, бывшие офицеры кончали жизнь самоубийством. Очень скоро всем стала понятна бессмысленность этой войны.

Мирный договор между Ханоем и Вашингтоном был подписан в Париже 27 января 1973 года. До сих пор историки, военные и политики не могут однозначно ответить на вопрос: «Как американцы проиграли войну, не проиграв ни одного сражения?» Газета New York Times писала: «Война привела США к духовному позору». Потери американцев составили 60 тысяч человек убитыми и свыше 300 тысяч ранеными, а вьетнамцев погибло почти пять миллионов.

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