Почти голая: туристку оштрафовали за ношение микро-бикини в виде «веревочек» (фото)

Мир

Девушка из Тайваня, 26-летняя Лин Дзу Тин, отправилась в отпуск вместе со своим бойфрендом на популярный туристический остров Боракай на Филиппинах.

Об этом пишет Daily Mail.

Пара посещала местный пляж, но ее пребывании на курорте довольно быстро оборвалось приездом наряда полиции.

Оказалось, что девушка решила надеть слишком короткий бикини, который, по мнению местных жителей и некоторых отдыхающих, представлял собой просто крошечный кусочек ткани, почти ничего не закрывающий. А поскольку данный пляж не является нудистским, то это вызвало возмущение некоторых присутствующих, и кто-то позвонил в полицейский участок.

В интернет попали несколько фотографий, которые успели сделать до того, как девушка оделась во что-то более приличное. Сообщается, что её оштрафовали на сумму 2 500 песо (около $ 50) и запретили покидать остров до тех пор, пока она не уплатит этот штраф. В местной полиции заявили, что Филиппины отличаются консервативной культурой, и ношения подобных купальников здесь абсолютно неприемлемо.

Сама девушка рассказала, что не ожидала такой реакции на свой купальник. Она была убеждена, что может носить любой бикини, который хочет. Уроженка Тайваня уже на следующий день решила покинуть Филиппины и отправиться отдыхать к себе на родину, где таких жестких ограничений не существует.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских в соблазнительном бикини покоряла в августе волны в Италии.

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