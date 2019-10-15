- 01:51 Почти голая: туристку оштрафовали за ношение микро-бикини в виде «веревочек»
- 01:28 Чудесное избавление: врачи вытащили из уха женщины огромного таракана
- 00:54 Исповедь убийцы Михаила Круга: киллер рассказал о последних минутах жизни шансонье
- 00:25 Безбашенный парень: пилот «Феррари» управлял машиной одной рукой на скорости 300 км/ч
- 14.10 23:55 Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей
- 14.10 23:49 Англичане ответили на расизм в Болгарии шестью «сухими» мячами: видеообзоры матчей Евро-2020
- 14.10 23:41 Украина вдесятером сотворила чудо в дуэли с командой Криштиану Роналду и едет на Евро-2020: хроника и видеообзор матча
- 14.10 23:25 ООН признала нарушение Кремлем Женевских конвенций по Крыму
- 14.10 23:22 Франция – Турция — 1:1: видео голов матча отбора Евро-2020
- 14.10 23:16 Украина – Португалия — 2:1: видео голов матча отбора Евро-2020
- 14.10 23:02 На Донбассе День защитника Украины отметили факельным шествием: опубликованы яркие фото и видео
- 14.10 22:28 В Офисе президента попытались оправдаться за слова Богдана о проплаченных акциях на Майдане
Почти голая: туристку оштрафовали за ношение микро-бикини в виде «веревочек» (фото)
Девушка из Тайваня, 26-летняя Лин Дзу Тин, отправилась в отпуск вместе со своим бойфрендом на популярный туристический остров Боракай на Филиппинах.
Об этом пишет Daily Mail.
Пара посещала местный пляж, но ее пребывании на курорте довольно быстро оборвалось приездом наряда полиции.
Оказалось, что девушка решила надеть слишком короткий бикини, который, по мнению местных жителей и некоторых отдыхающих, представлял собой просто крошечный кусочек ткани, почти ничего не закрывающий. А поскольку данный пляж не является нудистским, то это вызвало возмущение некоторых присутствующих, и кто-то позвонил в полицейский участок.
В интернет попали несколько фотографий, которые успели сделать до того, как девушка оделась во что-то более приличное. Сообщается, что её оштрафовали на сумму 2 500 песо (около $ 50) и запретили покидать остров до тех пор, пока она не уплатит этот штраф. В местной полиции заявили, что Филиппины отличаются консервативной культурой, и ношения подобных купальников здесь абсолютно неприемлемо.
Сама девушка рассказала, что не ожидала такой реакции на свой купальник. Она была убеждена, что может носить любой бикини, который хочет. Уроженка Тайваня уже на следующий день решила покинуть Филиппины и отправиться отдыхать к себе на родину, где таких жестких ограничений не существует.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских в соблазнительном бикини покоряла в августе волны в Италии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!