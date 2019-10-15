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Почти мобольшинство: в Польше подвели итоги выборов в Сейм
Победу на парламентских выборах в Польше одержала правящая партия «Право и справедливость». По итогам обработки 100 процентов бюллетеней стало известно, что «ПиС» набрала 43,59% голосов избирателей. Этот результат дает партии более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственной избирательной комиссии страны (ГИК).
Studio Wyborcze PKW: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 — FINAŁ https://t.co/TwfUnbgybt— PKW/KBW (@PanstwKomWyb) 14 октября 2019 г.
Кроме партии власти в нижнюю палату парламента прошли еще четыре политические силы. «Гражданская коалиция», в которую входят самая крупная оппозиционная партия «Гражданская платформа», «Зеленые», центристская партия «Современная», и левоцентристская «Польская инициатива», по данным ЦИК Польши, получила 27,4%.
Кроме того, в парламент в этот раз прошла коалиция «Левые», в которую входят «Союз демократических левых сил, «Весна» и «Вместе». Они набрали 12,57% голосов.
«Польский крестьянский союз» вместе с партией известного музыканта Павла Кукиза «Kukiz"15» получили 8,55%, а объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» — 6,81%.
На выборах в Сенат большинство завоевала оппозиция.
Президент Польши Анджей Дуда поздравил всех победителей, прошедших в парламент и выразил надежду, что новые депутаты будут работать на благо страны. «Таков спектр сил, за которые проголосовали поляки», — сказал он.
Напомним, что всего в польский Сейм избираются 460 депутатов на основе пропорционального представительства по открытым спискам. Проходной барьер для партий составляет 5 процентов, а для коалиций — 8. В состав польского Сената входят 100 человек, они избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. В выборах участвовали 63,62% горожан и 56,74% избирателей в сельской местности. Самая высокая явка была в Варшаве — 76,65%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», победу партии Качиньского в Польше обеспечило обещание вдвое поднять минимальную зарплату.
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