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Хренище уступило Мошонкам в конкурсе на самое веселое название села

3:41 15 октября 2019 35
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Инф. «ФАКТОВ»

В России хутор Дача-Рог в Тульской области занял десятое место в конкурсе веселых названий российских деревень и сел которое проводил сервис путешествий Туту.ру.

Голосование завершилось в субботу в полночь, пишет МК.

За тульский топоним проголосовали 474 человека, что обеспечило хутору 10 место в Топ-10.

Первое место и статус населенного пункта с самым веселым названием получили калужские Мошонки, на втором месте Хренище из Воронежской области, тройку замкнули Ишаки из республики Чувашия.

В прошлом году в аналогичный рейтинг сервиса путешествий Tutu.ru тульские топонимы не вошли, однако это не означало, что региону нечего было «предложить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в третьем туре на самое веселое название села деревня Большой Смердяч уступила селу Бухалово и выбыла из конкурса.

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