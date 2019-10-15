Мир

Хренище уступило Мошонкам в конкурсе на самое веселое название села

В России хутор Дача-Рог в Тульской области занял десятое место в конкурсе веселых названий российских деревень и сел которое проводил сервис путешествий Туту.ру.

Голосование завершилось в субботу в полночь, пишет МК.

За тульский топоним проголосовали 474 человека, что обеспечило хутору 10 место в Топ-10.

Первое место и статус населенного пункта с самым веселым названием получили калужские Мошонки, на втором месте Хренище из Воронежской области, тройку замкнули Ишаки из республики Чувашия.

В прошлом году в аналогичный рейтинг сервиса путешествий Tutu.ru тульские топонимы не вошли, однако это не означало, что региону нечего было «предложить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в третьем туре на самое веселое название села деревня Большой Смердяч уступила селу Бухалово и выбыла из конкурса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter