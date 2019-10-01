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Деревня Большой Смердяч уступила селу Бухалово в конкурсе на самое смешное название, страсти накаляются

Российский сервис путешествий подвёл итоги очередного этапа конкурса населённых пунктов с самыми весёлыми названиями. Победителем четвёртого этапа стало ярославское село Бухалово, его главным конкурентом была вологодская деревня Большой Смердяч, пишет «Северинфо».

Сообщается, что конкурс проходит в 10 этапов. Сейчас идёт пятый. За звание самого весёлого населённого пункта в этом полуфинале борются Верхний Парень (Магаданская область), Палево (Сахалинская область), Короли (Амурская область), Башмак (Еврейская автономная область) и другие.

В финал помимо Бухалово уже вышли Мухоудеровка Белгородской области, Хохотуй Забайкальского края, Свиногорье республики Татарстан. Финальное голосование пройдет в конце года.

Победителя обещают наградить необычным кубком, его вручат главе сельского поселения.

Издание напоминает, что в прошлом победителем голосования стала пермская деревня Чуваки.

Второе место заняло село Мошонки, которое находится в Калужской области, а третье — деревня Варварина Гайка Саратовской области.

Также в конкурсе участвовали псковское Дно, вологодская деревня Большой Смердяч, кубанская Кура-Цеце, Добрые пчелы Рязанской области, новгородские Жадины, новосибирская Колбаса и другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом интересном конкурсе — кондитеров. На нем мастер из Мукачево представила съедобные цветы, которые выглядят как настоящие.

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