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Деревня Большой Смердяч уступила селу Бухалово в конкурсе на самое смешное название, страсти накаляются
Российский сервис путешествий подвёл итоги очередного этапа конкурса населённых пунктов с самыми весёлыми названиями. Победителем четвёртого этапа стало ярославское село Бухалово, его главным конкурентом была вологодская деревня Большой Смердяч, пишет «Северинфо».
Сообщается, что конкурс проходит в 10 этапов. Сейчас идёт пятый. За звание самого весёлого населённого пункта в этом полуфинале борются Верхний Парень (Магаданская область), Палево (Сахалинская область), Короли (Амурская область), Башмак (Еврейская автономная область) и другие.
В финал помимо Бухалово уже вышли Мухоудеровка Белгородской области, Хохотуй Забайкальского края, Свиногорье республики Татарстан. Финальное голосование пройдет в конце года.
Победителя обещают наградить необычным кубком, его вручат главе сельского поселения.
Издание напоминает, что в прошлом победителем голосования стала пермская деревня Чуваки.
Второе место заняло село Мошонки, которое находится в Калужской области, а третье — деревня Варварина Гайка Саратовской области.
Также в конкурсе участвовали псковское Дно, вологодская деревня Большой Смердяч, кубанская Кура-Цеце, Добрые пчелы Рязанской области, новгородские Жадины, новосибирская Колбаса и другие.
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