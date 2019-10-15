- 06:20 Похоже, все кончено: Брэд Питт в печали из-за сына Мэддокса
- 06:20 Исповедь убийцы Михаила Круга: киллер рассказал о последних минутах жизни шансонье
- 05:55 Будет называться «Золовка»: «зять» из «Сватов» рассказал о будущем сериала
- 05:55 Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей
- 05:45 Почти голая: туристку оштрафовали за ношение «бесстыжего» микро-бикини в виде «веревочек»
- 05:40 Соцвыплаты и штрафы «отвяжут» от прожиточного минимума: как это повлияет на пенсию
- 05:28 Кому повезет: гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака
- 04:50 Олег Винник рассекретил имя будущей дочери
- 04:05 В Японии намерены массово перекрашивать коров в зебр: названа причина
- 03:41 Хренище уступило Мошонкам в конкурсе на самое веселое название села
- 03:20 Почти мобольшинство: в Польше подвели итоги выборов в Сейм
- 01:28 Чудесное избавление: врачи вытащили из уха женщины огромного таракана
Соцвыплаты и штрафы «отвяжут» от прожиточного минимума: как это повлияет на пенсию
В Украине намерены «отвязать» социальные выплаты и штрафы от прожиточного минимума. Данная инициатива была представлена для обсуждения на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября.
Об этом сообщила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, передает Юрлига.
«Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор,— заявила на презентации инициативы Юлия Соколовская. — Его „привязали“ к более чем 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках
Такая «привязка», считает министр, лишает ведомство возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Потому что, повышая прожиточный минимум, чиновники вынуждены автоматически увеличивать расходы на все другие выплаты.
«То есть, нынешняя система не позволяет нам адресно бороться с преодолением бедности», — добавила глава ведомства.
Всего планируется «отвязать» свыше 150 видов соцвыплат и финансовых показателей от прожиточного минимума.
При этом пенсии и пособия малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к ПМ. То есть, пенсионеров нововведения чиновником никоим образом не затронут
А что касается размера всех остальных выплат, которые сейчас тоже сориентированы на прожиточный минимум, то их предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать при принятии бюджета. По мнению министра, такой подход не приведет к уменьшению размера соцпособий, а наоборот, — даст возможность увеличить выплаты тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. И госпомощь станет более эффективной.
Слушания темы реформирования прожиточного минимума запланировано на 18 декабря, тогда, возможно, и будет принято какое-то решение.
«Но все же интересно — насколько больше может стать прожиточный минимум и, соответственно, — госпомощь нуждающимся?»,— говорится в статье на сайте АиФ.
Ответ журналисты нашли в проекте госбюджета на 2020 год, где указаны запланированные показатели прожиточного минимума — они будут расти в том же алгоритме, что и сейчас.
Но есть там интересная ремарка о том, что Кабмин намерен предпринимать шаги к тому, чтобы в 2020 году прожиточный минимум увеличить до 4251 грн — практически до уровня минимальной зарплаты.
Но пока оснований для того, чтобы воспринимать инициированные изменения как реальность, нет.
Напомним, что в Госбюджете Украины на 2019 год предусмотрен такой размер прожиточного минимума: с 1 июля — 1936 грн, а с 1 декабря — 2027 грн.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составляет:
- - для детей до 6 лет: с 1 июля — 1699 грн, с 1 декабря — 1779 грн;
- - для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2218 грн;
- - для трудоспособных лиц: с 1 июля — 2007 грн, с 1 декабря — 2102 грн;
- - для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля — 1564 грн, с 1 декабря — 1638 грн.
Это значит, что минимальные пенсии в июле увеличились до 1564 грн, а максимальные — до 15 640 грн. В декабре ожидается повышение, соответственно, до 1638 грн и 16 380 грн.
По плану на следующий год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (именно этот показатель важен для роста пенсии), в июле должен вырасти до 1702 грн, а в декабре — до 1762 грн. Значит, минимальные пенсии повысятся в 2020 году дважды — до 1702 грн и до 1762 грн, а максимальные — до 17 020 грн и до 17 620 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ПФУ объяснили, как докупить страховой стаж, сэкономив до половины его стоимости.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.