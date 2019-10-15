Украина

Соцвыплаты и штрафы «отвяжут» от прожиточного минимума: как это повлияет на пенсию

В Украине намерены «отвязать» социальные выплаты и штрафы от прожиточного минимума. Данная инициатива была представлена для обсуждения на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, передает Юрлига.

«Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор,— заявила на презентации инициативы Юлия Соколовская. — Его „привязали“ к более чем 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т. д. , а также социальные выплаты, льготы и пенсии».

Такая «привязка», считает министр, лишает ведомство возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Потому что, повышая прожиточный минимум, чиновники вынуждены автоматически увеличивать расходы на все другие выплаты.

«То есть, нынешняя система не позволяет нам адресно бороться с преодолением бедности», — добавила глава ведомства.

Всего планируется «отвязать» свыше 150 видов соцвыплат и финансовых показателей от прожиточного минимума.

При этом пенсии и пособия малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к ПМ. То есть, пенсионеров нововведения чиновником никоим образом не затронут

А что касается размера всех остальных выплат, которые сейчас тоже сориентированы на прожиточный минимум, то их предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать при принятии бюджета. По мнению министра, такой подход не приведет к уменьшению размера соцпособий, а наоборот, — даст возможность увеличить выплаты тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. И госпомощь станет более эффективной.

Слушания темы реформирования прожиточного минимума запланировано на 18 декабря, тогда, возможно, и будет принято какое-то решение.

«Но все же интересно — насколько больше может стать прожиточный минимум и, соответственно, — госпомощь нуждающимся?»,— говорится в статье на сайте АиФ.

Ответ журналисты нашли в проекте госбюджета на 2020 год, где указаны запланированные показатели прожиточного минимума — они будут расти в том же алгоритме, что и сейчас.

Но есть там интересная ремарка о том, что Кабмин намерен предпринимать шаги к тому, чтобы в 2020 году прожиточный минимум увеличить до 4251 грн — практически до уровня минимальной зарплаты.

Но пока оснований для того, чтобы воспринимать инициированные изменения как реальность, нет.

Напомним, что в Госбюджете Украины на 2019 год предусмотрен такой размер прожиточного минимума: с 1 июля — 1936 грн, а с 1 декабря — 2027 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составляет:

- для детей до 6 лет: с 1 июля — 1699 грн, с 1 декабря — 1779 грн;

- для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2218 грн;

- для трудоспособных лиц: с 1 июля — 2007 грн, с 1 декабря — 2102 грн;

- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля — 1564 грн, с 1 декабря — 1638 грн.

Это значит, что минимальные пенсии в июле увеличились до 1564 грн, а максимальные — до 15 640 грн. В декабре ожидается повышение, соответственно, до 1638 грн и 16 380 грн.

По плану на следующий год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (именно этот показатель важен для роста пенсии), в июле должен вырасти до 1702 грн, а в декабре — до 1762 грн. Значит, минимальные пенсии повысятся в 2020 году дважды — до 1702 грн и до 1762 грн, а максимальные — до 17 020 грн и до 17 620 грн.

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