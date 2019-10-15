Мир

Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения

У камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду, начался понос от волнения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что сокольничий Шухрат Разаков рассказал корреспонденту издания, что кречета зовут Альфа. Птица — девочка, первая из выводка чемпионов, от которых удалось получить потомство.

По словам сокольничего, перед церемонией обмена подарками ему пришлось успокаивать кречета два дня. Несмотря на это, птица все равно нервничала.

«Совсем не волноваться нельзя! Это же такие люди! Король, президент! Любой разнервничается!» — сказал сокольничий.

Перед вручением королю Альфа сходила в туалет пять раз. Во время обмена подарками кречет снова опорожнил кишечник, содержимое которого оказалось прямо на полу дворца.

Сокольничий признался, что ему тяжело расставаться с питомцем. Он рассказал, что Альфа — умная птица и «будет звездой» в королевстве.

Саудовский король отметил, что переименует кречета и даст ему имя, на которое птица будет откликаться. В ответ на «подарок» саудовский лидер вручил Владимиру Путину картину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время визита Путина в Саудовскую Аравию оркестр принимающей стороны не смог правильно сыграть гимн РФ. Музыканты не могли попасть в ноты.

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