Заседание Верховной Рады 15 октября: онлайн-трансляция

Украина

Во вторник, 15 октября, Верховная Рада соберется на свое очередное заседание. В планах депутатов рассмотреть законопроекты во втором чтении. Первый документ — президентский, обозначенный как неотложный — о сокращении состава Верховного суда с 200 до 100 человек и изменении порядка назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Депутаты также намерены внести изменения в регламент Верховной Рады, в том числе ввести санкции за прогулы народных избранников.

В планах нардепов и рассмотрение во втором чтении поддержанного предыдущим созывом законопроекта о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава ВСУ.

На рассмотрение будут представлены три законопроекта в первом чтении — один о передаче правительству права устанавливать правила лицензирования хоздеятельности и два проекта главы налогового комитета Даниила Гетманцева об изменении налогов, в том числе о повышении ставок на железорудное сырье с 8 до 10%.

После начала заседания спикер Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада 18 октября рассмотрит проект госбюджета в первом чтении. По его словам, на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета.

«В пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении», — сказал спикер.

Напомним, представительство ЕС в Украине и Посольство Канады в Украине направили в Офис президента совместное письмо, в котором высказали свою позицию касательно законопроекта № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского самоуправления», раскритиковав положения, касающиеся сокращения численности судей Верховного Суда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter