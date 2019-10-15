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Заседание Верховной Рады 15 октября: онлайн-трансляция
Во вторник, 15 октября, Верховная Рада соберется на свое очередное заседание. В планах депутатов рассмотреть законопроекты во втором чтении. Первый документ — президентский, обозначенный как неотложный — о сокращении состава Верховного суда с 200 до 100 человек и изменении порядка назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Депутаты также намерены внести изменения в регламент Верховной Рады, в том числе ввести санкции за прогулы народных избранников.
В планах нардепов и рассмотрение во втором чтении поддержанного предыдущим созывом законопроекта о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава ВСУ.
На рассмотрение будут представлены три законопроекта в первом чтении — один о передаче правительству права устанавливать правила лицензирования хоздеятельности и два проекта главы налогового комитета Даниила Гетманцева об изменении налогов, в том числе о повышении ставок на железорудное сырье с 8 до 10%.
После начала заседания спикер Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада 18 октября рассмотрит проект госбюджета в первом чтении. По его словам, на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета.
«В пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении», — сказал спикер.
Напомним, представительство ЕС в Украине и Посольство Канады в Украине направили в Офис президента совместное письмо, в котором высказали свою позицию касательно законопроекта № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского самоуправления», раскритиковав положения, касающиеся сокращения численности судей Верховного Суда.
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